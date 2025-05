Addio a Manolo el del Bombo storico tifoso della nazionale spagnola

È morto a 76 anni. Ha vissuto da “protagonista” dieci Mondiali e otto Europei. Divenne famoso a Spagna 82. I giornali spagnoli lo ricordano

Nella giornata odierna in Spagna si piange la scomparsa di Manuel Cáceres Artesero, conosciuto da tutti con il nome di Manolo el del Bombo (quello del tamburo), storico tifoso della nazionale spagnola ovviamente molto noto in patria.

Il Mundo Deportivo lo ha ricordato con un articolo.

Spagna, muore a 76 anni Manuel Caceres Artesero detto “Manolo el del Bombo”

“Manolo el del Bombo, tifoso leggendario della nazionale spagnola, che ha accompagnato la Roja ovunque andasse, è mancato questo giovedì all’età di 76 anni. È morto all’ospedale universitario La Plana di Vila-Real, dove era ricoverato da diversi giorni per problemi respiratori. Le sue condizioni erano molto precarie, aveva un cancro in stadio avanzato. Sarà sepolto a Valencia”, scrive il quotidiano spagnolo.

Il suo locale era noto come lui.

“Manuel Cáceres Artesero era il suo vero nome. Era famoso il bar che gestì per molti anni nei pressi dello stadio Mestalla, a Valencia”.

La sua ultima apparizione allo stadio

Lo scorso 23 marzo, Manolo ha assistito al Mestalla alla sua ultima partita della nazionale spagnola:

“L’ultima partita a cui ha assistito per sostenere la Spagna è stata contro l’Olanda il 23 marzo al Mestalla, match in cui la squadra di Luis de la Fuente ha raggiunto la Final Four della Nations League. È stato al seguito della nazionale spagnolaper dieci mondiali e otto europei. La sua fama cominciò ai Mondiali di Spagna del 1982 , nonostante avesse già partecipato agli Europei del 1980″.

