Adani: «Assurdo sminuire il lavoro di Conte: ha cambiato dieci vestiti per il Napoli, si è evoluto come tecnico»

Lele Adani ha commentato a Viva El Futbol l’andamento del Napoli di Conte in campionato dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce.

Adani: «Assurdo sminuire il lavoro di Conte: ha cambiato dieci vestiti per il Napoli»

«Quello di Raspadori può essere il gol che vale il campionato. Lo firma lui, ma dentro c’è l’anima di Conte. Il Napoli è vicino allo scudetto, più forti che mai. Nell’ultimo mese ci son tanti che dicono che è assurdo parlare di “miracolo” e di “capolavoro”: reputo assurda questa cosa. I 12 gol e 10 assist di Lukaku sono importanti connessi alla richiesta di Conte: se non c’è Lukaku a cui si appoggiano con gli inserimenti, non so se con Osimhen avrebbero fatto quel lavoro, perché lui non lavora per le mezze ali. Per quanto riguarda Neres, su 38 partite, in una decina si è visto; al suo posto ci ha giocato Spinazzola, poi Conte ha cambiato sistemi di gioco. La partita contro l’Inter, Conte l’ha pareggiata con Billing; tieni lì l’Inter e ti costruisci il sorpasso.

Il lavoro di Conte negli ultimi anni è molto evoluto, chiaramente si è adeguato ai calciatori che ha e il modo per formarli: Politano fa diagonali e rientri in più, quindi la produzione offensiva degli esterni è stata meno dirompente di quelli che vediamo in Europa che vanno all’uno contro uno. Conte quindi ha lavorato molto sugli interni. Il Napoli è forse la squadra che, più di tutte, ha pochi gol con gli esterni offensivi, perché ha dovuto scegliere i gol degli interni: McTominay ha più di 10 gol, Anguissa arriva a 10 tra gol e assist. Conte ha dovuto creare tanti Napoli quest’anno, non avendo una continuità per lavorare su un sistema solo, a causa degli infortuni. Conte ha cambiato dieci vestiti per il Napoli; se non trova la giocata sul calcio piazzato o l’inserimento di Billing, fa fatica numericamente ad arrivarci, non arriva all’indice necessario per mettersi 19 squadre alle spalle. Quello che gli è stato dato, lui l’ha potenziato, facendo di più del dovuto. Perciò è assurdo sminuire. Il suo è un lavoro maniacale e che, secondo me, non ha una falla».

