Il Napoli ha gli uomini contati in panchina e non ha più Kvara e Osimhen (CorSera)

Questo pomeriggio, alle 18 il big match tra Napoli e Juventus al Maradona. Conte sfida in casa il suo passato, ma, come scrive il Corriere della Sera, è primo in classifica perché è prudente. L’allenatore del Napoli non cerca alibi, tira dritto verso l’obiettivo con i suoi metodi e non cade nelle provocazioni delle avversarie.

Conte non è primo per caso, ed è la sua innata diffidenza, a consigliargli prudenza

Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Dov’è e qual è, allora, l’x factor del Napoli orfano di Osimhen, che ha perso Kvara e che nonostante un mercato estivo da 150 milioni ha uomini contati sulla panchina in tutti i reparti? Gli infortuni sono una variabile che può far la differenza, e la Juve ne ha avuti parecchi nei mesi scorsi, Conte anche su questo ha messo in guardia il club quando ha chiesto rinforzi. Da ieri il buon Olivera, terzino sinistro, è in infermeria (lesione muscolare) e ne avrà per tre settimane, su quel lato il rinvigorito Spinazzola (che sa offendere più che difendere) dovrà fare ancora una volta gli straordinari.

Non si fa destabilizzare da chi lo dà per favorito

Il CorSera continua:

La primatista, non per caso, è tale con la forza di un comandante (sì a Napoli anche Conte come un tempo era stato Sarri viene chiamato così) che ha arringato i suoi tifosi con il megafono all’aeroporto di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Bergamo. L’uomo che non cerca alibi, che non misura le parole forti e i metodi rigidi, e che stasera con il cuore un po’ in subbuglio indossa l’elmetto e va in guerra (è una sua citazione). Ha sposato il pacchetto Napoli, che è un progetto ma anche un modus vivendi. […] prova ad affondare l’ennesimo colpo. Zitto, zitto.

