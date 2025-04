«La squadra di Conte nel primo tempo mi ha colpito: solida, concreta, qualitativamente forte, fisicamente straripante. Ndoye ha caratteristiche paragonabili a quelle che avevo io».

Gianfranco Zola è stato intercettato al campo della ‘Polisportiva Stella’ di Rimini, dove ha rilasciato dei commenti sull’andamento della Serie A e si è concentrato sul match del Napoli contro il Bologna.

Zola: «Il Napoli può vincere lo scudetto, nonostante la metamorfosi contro il Bologna»

L’ex calciatore ha parlato in merito al posticipo tra Napoli e Bologna della scorsa giornata, terminato 1-1, e che ha visto direttamente dallo stadio Dall’Ara. Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:

«Ho visto giocare Ndoye, un calciatore che possiede ottime doti, paragonabili a quelle che avevo io. Giocando però in una posizione diversa, deve sfruttare il suo talento in modo differente. Io andavo a cercarmi il pallone un po’ ovunque per poi posizionarmi al centro, a seconda delle esigenze del momento. Oggi, invece, certi giocatori vengono impiegati in maniera diversa: non ci sono più i vecchi fantasisti, ma esterni o falsi nueve.

La squadra di Conte nel primo tempo mi ha colpito: solida, concreta, qualitativamente forte, fisicamente straripante. Nel secondo tempo, però, c’è stata una metamorfosi, frutto anche dell’ottima prestazione di un Bologna guidato da un tecnico bravissimo come Vincenzo Italiano. Detto questo, il Napoli resta una squadra che può vincere lo scudetto».

Le parole di Ugolini:

«Aspetto da sottolineare è il rendimento lontano dal Maradona al di sotto delle aspettative o comunque della prima parte di stagione, al netto delle difficoltà affrontate anche per via degli infortuni. Il bicchiere resta mezzo pieno: dopo queste due partite, molti avrebbero messo la firma per mantenere l’Inter a distanza. Un turno che poteva essere favorevole, una vittoria e un pareggio contro Milan e Bologna fuori casa, due avversari insidiosi, ma è comunque un aspetto positivo. Non sono positivi i secondi tempi del Napoli. Stellini in conferenza ha sottolineato questioni mentalità, di una rosa che nei secondi tempi non riesce a garantire il rendimento visto nel primo tempo. Le partite contro l’Inter, contro la Juve sono stati secondi tempi impressionanti».

ilnapolista © riproduzione riservata