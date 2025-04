Lo scrive il Nacional. Ha pareggiato 1-1 contro il Varaždin e il lunedì ha dato il giorno libero ed è volato in Italia per uno spot. Provocando polemiche

Uno spot pubblicitario rischia di costare la panchina a Cannavaro alla Dinamo Zagabria

Il titolo del Nacional (giornale croato) è esplicito: La Dinamo Zagabria è in crisi e l’allenatore se ne va a girare uno spot pubblicitario?

In Croazia non l’hanno presa bene e ora l’ex Pallone d’Oro rischia il posto. Il tecnico della Dinamo Zagabria ha pareggiato l’ultima partita contro il Nogometni klub Varaždin per 1-1. Un pareggio che ha distanziato maggiormente le due squadre avanti in classifica. L’Hajduk Spalato (allenato da Gattuso) è primo a 51 punti, il Rijeka secondo a 50 e la Dinamo terza a 46.

Ma quel che ha fatto imbufalire i croati è stato che all’indomani del pareggio ha dato un giorno libero ai calciatori per andare in Italia a girare uno spot pubblicitario.

Scrive il Nacional:

Dopo la partita a Varaždin Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo, è volato in Italia su un jet privato, dove lo attendevano impegni di marketing. Era, senza giri di paroleper, pubblicità. Ai giocatori è stato dato un giorno libero. Non ci sarebbe stato momento peggiore per andare a girare uno spot pubblicitario.

In Croazia criticano Cannavaro per le pubblicità in Italia

Continua il giornale:

“La Dinamo ha fatto un altro passo indietro nella lotta per il titolo con un errore a Varaždin. È stata una partita in cui la Dinamo ha tirato in porta una sola volta in cento minuti, ed è stato il gol di Petković dal dischetto. Non ci sono stati progressi nel gioco, è stato doloroso come contro l’Hajduk a Maksimir. Naturalmente, è difficile per Cannavaro posticipare le presunte riprese degli spot pubblicitari, perché tali obblighi sono concordati nei contratti e lui non poteva farci molto“.

“Probabilmente si aspettava che la situazione dopo Varaždin sarebbe migliorata, che la Dinamo sarebbe rimasta a tre punti dall’Hajduk. Ma la situazione sta peggiorando, non solo per il club, ma anche per il tecnico“, scrive il portale.

Se alla prossima trasferta a Poli contro l’Istria, la Dinamo dovesse confermare segnali di cedimento, allora il destino di Cananvaro sarebbe segnato.

“Cannavaro potrebbe essere facilmente licenziato. Perché, dopo quella partita, mancheranno ancora otto turni alla fine e lo shock con il nuovo allenatore potrebbe risollevare i giocatori della Dinamo. Anche il club ne è consapevole, quindi sta valutando se sia il momento di ringraziare l’italiano o se sia un’opzione migliore lasciarlo fino alla fine della stagione“.

ilnapolista © riproduzione riservata