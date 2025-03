Il futuro ci dirà se l’esperienza in Croazia di Gattuso e Cannavaro sarà un altro fallimento (l’Equipe)

Il same vecchio Gattuso. La commistione maccheronica tra inglese e italiano è voluta, rende omaggio all’abilità sempre riconosciuta a Gattuso di perorare la propria causa nonostante tutto e tutti. E lo ha fatto ancora una volta, dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro il Rijeka, che ha costretto il suo Hajduk Spalato a cedere la vetta del campionato croato.

A Gattuso però importa più di come si parla della sua squadra. E su MAXSport1, in diretta televisiva, l’allenatore italiano ha avuto un acceso confronto con Josko Jelicic, ex calciatore di Hajduk e Dinamo Zagabria oggi opinionista tv.

Al momento dell’arrivo in studio, Gattuso si rifiuta di stringere la mano a Jelicic, e parte all’attacco. Lo accusa di “parlare troppo” e di avere “poco rispetto per le persone”. «Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te», ha dichiarato l’ex centrocampista del Milan, ripetendo la frase in tre lingue diverse, inglese, italiano e spagnolo. La replica di Jelicic, «giochi malissimo», ha scatenato l’ira di Ringhio. Gattuso ha alzato la mano con l’indice a pochi centimetri dal volto dell’ex calciatore, avvicinandosi minacciosamente.

In un filmato pubblicato su X e tratto dalla tv croata si vede lo spettacolo dell’ex allenatore del Napoli. «You speak too much. Respect for the people. You play football, you know the situation. You speak very bad». E poi, in spagnolo: «Yo sto ablando. Tu devi portar rispetto alle persone. No quiero ablar con tigo. Porché tu sei una mala persona».