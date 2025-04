Tuttosport: “si è rotto qualcosa tra Conte e il Napoli”. Bagni: «teme il remake del (non) mercato di gennaio»

Dopo le parole di domenica sera, l’ambiente juventino ci crede. «Il futuro del Napoli? Tra Allegri e Gasperini»

Tra Conte e il Napoli si è rotto qualcosa, scrive Tuttosport che rappresenta le speranze dell’ambiente juventino che – dopo le frasi di domenica sera del tecnico (non le prime, per la verità, di questo tenore) – comincia a credere nell’addio tra lui e De Laurentiis.

Scrive Tuttosport:

È assodato che il tecnico stia vivendo qualche disagio a Napoli. L’accordo sottoscritto con Aurelio De Laurentiis vale fino al 2027, ma non è una garanzia. Come non sarebbe una garanzia l’eventuale conquista dello scudetto, da contendere a un’Inter avanti di tre punti.

Il quotidiano torinese si appoggia alle parole rilasciate ieri da Salvatore Bagno a A Radio Anch’io Sport:

«Conte non è stato soddisfatto del mercato di gennaio, il Napoli si è indebolito. Nel momento in cui ti giochi lo scudetto, devi rinforzarti, non indebolirti. Non è felice e non può pensare che possa esserci anche l’anno prossimo un mercato come questa stagione. Si è concentrato sul gruppo, però è ovvio che dentro di sé non sia felice e così escono queste voci. De Laurentiis deve fare di tutto affinché Conte rimanga con lo staff per iniziare un percorso importante, anche a livello europeo».

Aggiunge Tuttosport:

Si scrive mercato di gennaio, si legge Khvicha Kvaratskhelia. Il tecnico ha inghiottito suo malgrado la cessione al Psg e la (non) sostituzione con Noah Okafor, però qualcosa si è rotto. E l’ipotesi di un divorzio, oggi, è molto attuale. Non semplice, vista la presenza di un contratto in essere, ma possibile. Alla Juventus, questa volta, le porte sarebbero ben aperte, per la felicità dei tifosi che sognano il ritorno dello storico capitano e del tecnico degli scudetti dal 2012 al 210, quelli dell’orgogliosa rinascita.

Il quotidiano scrive anche del Milan. Soprattutto se il nuovo direttore sportivo dovesse essere Fabio Paratici con cui ha già lavorato sia alla Juventus sia al Tottenham.

E infine si dedica all’eventuale futuro del Napoli senza Conte:

E il Napoli? Se Conte dirà addio, due le opzioni sul tavolo: un eccellente gestore di spogliatoio come Massimiliano Allegri oppure un sapiente uomo di campo come Gian Piero Gasperini.

ilnapolista © riproduzione riservata