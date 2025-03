Galeone: «Non è detto che Conte resti al Napoli. Arriva Allegri? Ahahah. Posso dire che non andrà al Milan»

A Radio Kiss Kiss Napoli. «Occhio a Conte». Quando ha parlato di Allegri, Zazzaroni ha commentato: «Galeone ci sta dicendo qualcosa»

Galeone: «Non è detto che Conti resti al Napoli. Arriva Allegri? Ahahah. Posso dire che non andrà al Milan»

Giovanni Galeone, ex tecnico del Pescara e anche del Napoli, ai microfoni di Radio Gol a Radio Kiss Kiss Napoli. Galeone è grande amico di Massimiliano Allegri. Ha detto che acciughina non andrà al Milan e si è messo a ridere quando gli hanno chiesto di Allegri al Napoli.

Ha esordito parlando dell’esonero di Thiago Motta.

«L’esonero di Thiago Motta era nell’aria, si sapeva. Hanno mandato via dei calciatori importanti come Rabiot e Danilo, logico che sarebbe finita così».

Dopodiché siamo arrivati al clou, ossia al futuro di Allegri e del Napoli.

«Ho sentito Massimiliano Allegri al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan, non ha avuto nessun contatto con i rossoneri. Voi napoletani vi volete tenere stretti Antonio Conte, ma occhio alla Juventus. Non è detto infatti che il mister salentino resti nel capoluogo campano, anzi. Non dimenticate che lasciò la Juventus e l’Inter nonostante avesse vinto degli scudetti», ha aggiunto.

A questo punto Valter De Maggio è intervenuto: «Allegri quindi potrebbe andare a Napoli?». Giovanni Galeone ha reagito con una risata.

De Maggio ha poi aggiunto: «Io so che Conte e Manna stanno lavorando già per la prossima stagione». Mentre Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport ha aggiunto: «Galeone ci sta dicendo qualcosa. De Laurentiis, in passato, chiamò 200 volte Allegri per convincerlo…».

Galeone: «Non so se Conte rimarrà al Napoli. Allegri ha detto no al Napoli 8-9 volte» (il 19 marzo)

Giovanni Galeone è intervenuto a TeleLombardia. Ovviamente ha parlato di Massimiliano Allegri. Sia in relazione alla Juventus, sia in relazione all’Inter sia in relazione al Napoli.

Galeone ha parlato di Napoli. Di Conte (ha detto quel che i tifosi del Napoli non vogliono ascoltare) e di Allegri.

«Non so se Conte rimarrà al Napoli. De Laurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto Marotta chiamerebbe Allegri all’Inter sicuramente…”.

E poi sulla Juventus:

«Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza con Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max…».

Occhio perché Galeone sul Napoli potrebbe anche fare depistaggio. Soprattutto sui no di Allegri a De Laurentiis, veri per quel che riguarda il passato ma siamo sicuri che Max non abbia cambiato idea? Ricordiamo che Paratici e Allegri non sono affatto in buoni rapporti, quindi il Milan sarebbe da escludere. Occhio che a Napoli potrebbe arrivare un altro gigante della panchina.

#Galeone a TL: “Non so se #Conte rimarrà al #Napoli. #DeLaurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se #Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto #Marotta chiamerebbe #Allegri all’#Inter sicuramente…” pic.twitter.com/3EffvzjK4M — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2025

#Galeone a TL: “#Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla #Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza con #Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max…” pic.twitter.com/fmGw7Ac0qH — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata