Tudor: «Il Parma non ha fatto chissà che cosa. Meritavamo l’1-1 ma ci manca cattiveria»

Igor Tudor, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Parma finita 1-0 per la squadra di Chivu. Prima sconfitta da allenatore della Juve per Tudor.

Tudor: «Noi abbiamo messo 20 cross come il loro ma ci manca la cattiveria»

Mancato ritmo?

«Mancato un po’ tutto. Nel secondo tempo abbiamo spinto ma non siamo stati pericolosi. Loro nel primo tempo un po’ meglio sulle seconde palle, per agonismo. Abbiamo preso un cross da 40 metri. Siamo dispiaciuti ma niente, si va avanti. Ci sono ancora cinque gare. Si gioca già tra quattro giorni».

Il rinvio ha inciso sulla preparazione?

«Vero, abbiamo avuto questo problema ma non è una scusa. Ci si deve adattare. Parma è una squadra che sta andando forte, hanno un calcio semplice, buttano palla, poi nella mischia, di agonismo. Se finiva 1-1… per quello che abbiamo spinto nel secondo tempo meritavamo un gol. Davanti non siamo stati decisivi, è mancato il tiro, qualcosa. Il Parma non ha fatto chissà che cosa e noi no. Però è una sconfitta e va accettata, si va avanti».

Mancata connessione Vlahovic-Kolo Muani?

«Si poteva fare di più. Poi lì davanti bisogna metterla dentro altrimenti si rischia di perderla come oggi. Loro hanno buttato la palla e hanno fatto gol, gran gol. Noi ne abbiamo mesi 20 cross così e non è arrivato il gol. Ci manca la cattiveria di andare dentro l’area, anche sugli angoli. Siamo andati in area per andare. Si deve avere cattiveria sennò non si vincono le partite, di battagliare. Non si vince con schemi, con sistemi, con combinazioni. Si vince soprattutto con altre cose».

Le condizioni di Vlahovic e poi Yildiz e Conceiçao:

«Nel secondo tempo abbiamo spinto solo noi. Loro sono venuto due o tre volte in 45′ minuti. non l’abbiamo messa dentro, ci è mancata concretezza da parte di tutti. Se non la metti dentro puoi stare là otto ore. Dusan ha avuto un fastidio ed è uscito. Ci hanno provato i ragazzi, hanno grandi qualità. Purtroppo non è bastato».

