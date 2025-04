A Dazn: «Stiamo facendo un gran lavoro con Conte. La cena con la squadra? Una bella esperienza».

Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Monza-Napoli, per commentare quella che sarà la gara all’U-Power. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.

McTominay: «Dobbiamo continuare oggi il lavoro fatto nell’ultima partita»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

Eri convinto di poter migliorare con Conte?

«Sì, dobbiamo continuare il lavoro fatto nell’ultima partita, stiamo facendo un grande lavoro con Conte».

L’immagine più bella della cena di squadra:

«Un bel momento di squadra, c’erano cantanti, comici, una bella esperienza».

Monza-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte dei due allenatori:

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. Allenatore: Nesta.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte.

A causa dell’infortunio dell’ultima ora di Neres, che ha risentito di un problema muscolare che verrà valutato strumentalmente dopo Pasqua, Conte decide di non cambiare modulo (quindi ancora fuori Raspadori, che pure aveva aiutato bene la squadra quando chiamato in causa) e di inserire Spinazzola come ala sinistra come a Firenze, quando il Napoli dominò vincendo per 3-0. Il Napoli non vince due partite di fila da gennaio (ndr). Il Monza di Nesta di contro tenta il disperato risalire verso la salvezza con Mota e Caprari a cercare di dare meno punti di riferimento possibili alla difesa del Napoli, dove Marin rimpiazza Juan Jesus (che a sua volta rimpiazza Buongiorno).

