Simone Biles: «da piccola ero pragmatica, sognavo di vincere una borsa di studio grazie alla ginnastica»

L’atleta premiata da L’Equipe: “Dopo, ho pensato alle Olimpiadi. Ho vinto perché pensavo solo alla prossima gara. Diventare una leggenda non mi interessava”

Simone Biles è una leggenda vivente dello sport. Anche se ha solo 27 anni. L’Equipe le ha assegnato per la quinta il titolo di “Campione dei Campioni”. E ovviamente l’ha intervistata. “Ho detto spesso che questa dimensione storica non mi interessa”, dice la ginnasta. “Io ho preferito concentrarmi su quello che stavo facendo, su cosa sarebbe successo dopo, la prossima gara… Ora posso permettermi di guardare indietro, di apprezzare ciò che ho ottenuto, le mie vittorie, i record che sono riuscita a battere. È semplicemente pazzesco leggerle su carta! Ma spero che ci sia un’altra ginnasta che possa andare oltre queste acrobazie e aprire la strada alle generazioni future. È emozionante pensare di far parte della storia”.

Simone Biles: «ciò che mi rende orgogliosa sono i momenti difficili»

Trenta medaglie mondiali di cui ventitré titoli in sei partecipazioni, sei corone all-around, sei al corpo libero, e cinque elementi da lei creati. Ma, dice, “onestamente, ciò che mi rende orgogliosa sono i momenti difficili”.

“La maggior parte delle persone che hanno osservato la mia carriera all’inizio non ne capivano il punto, sembrava così facile”. Ma poi è arrivata Tokyo, il fallimento, il ritiro momentaneo dalle gare. E il ritorno, a Parigi. “I Giochi sono diventati un obiettivo solo dal momento in cui ho capito di essere al livello. Il mio sogno da piccola era più pragmatico, era vincere una borsa di studio universitaria grazie alla ginnastica. È divertente, visto che alla fine non ci sono andata al college…”.

