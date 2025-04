Il tecnico sta facendo miracoli con la coperta corta. Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa nonostante gli infortuni di Buongiorno, Olivera, Spinazzola e Juan Jesus

Senza Conte il sogno scudetto sarebbe svanito da un pezzo (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, giustamente ricorda alcune (neanche tutte) delle emergenze che quest’anno Conte ha dovuto affrontare e ciononostante è in testa alla classifica (a pari merito con l’Inter) a cinque giornate dalla fine.

Scrive Repubblica:

Gli azzurri sono stati invece bravissimi a coprirsi le spalle e sono riusciti a tenere duro anche nei frequenti momenti di emergenza, quando si è addirittura reso necessario il cambio di modulo dal 4- 3- 3 al 3- 5- 2. Sono state ben 11 le partite saltate per infortunio da Buongiorno e a più riprese si sono fermati pure Olivera e Spinazzola, mentre è già finita in largo anticipo per un problema muscolare la stagione di Juan Jesus. Ma la porta difesa da Meret (e in qualche occasione nel girone d’andata da Caprile, quando si era fatto male anche il portiere friulano) è rimasta lo stesso quasi sempre inavvicinabile per le avversarie di turno. Al di là dei giocatori utilizzati. Per questo i 50 mila tifosi attesi allo stadio Maradona possono sperare che il tecnico leccese trovi l’antidoto giusto all’ennesima emergenza con il Torino. L’ex ct sta facendo i miracoli per non farsi beffare dalla coperta corta: in difesa e in attacco. Senza di lui il sogno scudetto sarebbe sfumato da un pezzo.

Senza Conte, il Napoli avrebbe vissuto un’altra stagione disastrosa come l’anno scorso (Libero)

Sempre su Libero, Gabriele Galluccio lancia una provocazione sul contributo che Conte ha portato a Napoli. Qualsiasi altro allenatore diverso da Antonio Conte, avrebbe ripetuto a Napoli la disastrosa stagione dell’anno scorso.

Conte è lì in alto anche senza Kvaratskhelia

Scrive Galluccio su Libero:

Con Conte però diventa normalità che sia lì in alto, mentre con qualsiasi altro allenatore probabilmente il Napoli avrebbe vissuto una stagione simile a quella disastrosa dell’anno scorso. Soprattutto dopo la partenza di Kvaratskhelia, che ha segnato l’ultimo gol per i partenopei a ottobre: una vita fa, eppure il georgiano è ancora oggi il quarto miglior marcatore della squadra.

Chi doveva sostituirlo (Neres) non ha praticamente mai giocato a causa degli infortuni, mentre dall’altro lato Politano ha confermato di rasentare la mediocrità assoluta.

L’attacco del Napoli passa unicamente da Lukaku e McTominay, con la fascia destra che è tutto fumo e quella sinistra che semplicemente non esiste.

Gabriele Galluccio su Libero dà la sua interpretazione del silenzio di De Laurentiis rispetto alle rimostranze esternate dal tecnico del Napoli Antonio Conte prima e dopo la partita contro il Monza.

Infatti il presidente del Napoli si è chiuso in un inconsueto silenzio, rimandando ogni discorso a fine stagione, anche perché è consapevole di essere nel torto per quanto (non) accaduto a gennaio.

Probabilmente con gli adeguati interventi la lotta scudetto sarebbe stata già chiusa a favore del Napoli, perché l’Inter è una squadra che in campionato va avanti per inerzia da settimane, troppo stanca e acciaccata per reggere il triplo impegno. Il Napoli sta giocando quasi tutto il girone di ritorno senza Buongiorno e Neres, due giocatori fondamentali, e le loro assenze hanno reso ancora più evidente che questa non è una squadra da titolo.

