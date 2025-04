Raphinha nel mirino dell’Al Hilal: 100 milioni al Barcellona e stipendio da 200 milioni in 4 anni (Sport)

Il club arabo si è fiondato su un altro brasiliano dopo il rifiuto da parte di Vinicius Jr. I blaugrana vorrebbero trattenerlo, ma quei soldi farebbero comodo per il fair play finanziario.

Vinicius Jr ha raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid per prolungare il suo contratto. Questo ha portato l’Al Hilal a guardare a un altro calciatore brasiliano che quest’anno è esploso con il suo club, il Barcellona, ovvero Raphinha.

Raphinha nel mirino dell’Al Hilal

Secondo quanto riportato dai catalani di Sport:

L’Al-HIlal vorrebbe fortemente il brasiliano. Una delegazione del club arabo è stata a Barcellona di recente per parlare di ciò. Il club ha offerto al giocatore un contratto di quattro anni, fino al 2029, con uno stipendio di 200 milioni di dollari, distribuiti in 50 milioni per ciascuna delle quattro stagioni. Un’offerta esorbitante per un calciatore all’apice della sua carriera e con la possibilità di vincere titoli importanti al Barça. Inoltre, l’Al-Hilal avrebbe cercato di avviare i colloqui col Barça per offrire al club una cifra pari a 100 milioni di euro. La dirigenza blaugrana vorrebbe trattenere Raphinha, anche se sarà lo stesso calciatore a prendere la decisione finale. Per ora, la sua intenzione è di rimanere al Barcellona, anche se non esclude in futuro un possibile trasferimento in Arabia con una buona offerta. Il suo contratto scade nel 2027 e il Barça vorrebbe prolungarglielo, ma i colloqui sembrano bloccati. Certo è che un’offerta da 100 milioni o più farebbe comodo al club per i problemi di fair play finanziario.

As scrive sull’ala blaugrana:

Continuare a non credere in Raphinha sta iniziando ad essere impossibile. Si è guadagnato la maglia numero 10 nel Brasile, come la fascia da capitano nel Barça. Sembrano lontani, ma non lo sono così tanto, i tempi in cui Raphinha era stato messo in discussione dal Barça; non solo a causa di Xavi, che non aveva trovato le tattiche giuste per lui, ma anche Deco lo aveva messo tra i calciatori in uscita quest’estate per poter prendere Nico Williams. ta inevitabilmente iniziando ad essere un candidato per il Pallone d’oro. Pochissimi giocatori possono sostenere i suoi numeri.

