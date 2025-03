Raphinha, il Barcellona voleva sostituirlo con Nico Williams: lui ha risposto con 27 gol in 41 partite (As)

Fino a pochi mesi fa, era in uscita dal suo club. Ora è uno dei quattro capitani blaugrana e può diventare un serio candidato al Pallone d’oro

I numeri di Raphinha quest’anno al Barcellona stanno impressionando tutti, specialmente perché fino a qualche mese fa era prossimo a lasciare il club. Il brasiliano, diventato uno dei quattro capitani della sua squadra, potrebbe essere un serio candidato al Pallone d’oro di quest’anno.

Raphinha era destinato all’addio al Barcellona, ora è irremovibile

As scrive sull’ala blaugrana:

Continuare a non credere in Raphinha sta iniziando ad essere impossibile. Si è guadagnato la maglia numero 10 nel Brasile, come la fascia da capitano nel Barça; 27 gol e 19 assist in 41 partite possono solo tradursi in una stagione che finirà per essere leggendaria se il Barça vincerà altri titoli. Il brasiliano è diventato il leader dello spogliatoio. È il giocatore con i migliori numeri in Champions League: 11 gol e 5 assist. Ha segnato una tripletta contro il Bayern in una notte indimenticabile in cui ha fatto impazzire gli avversari. È stato importante anche nel 2-3 di Dortmund e ha schiacciato il Benfica. Ha anche dato una lezione di sacrificio e leadership in questi ottavi di finale di Champions. Con 47 reti totali in maglia blaugrana, come Ronaldo Nazario.

Raphinha sta inevitabilmente iniziando ad essere un candidato per il Pallone d’oro. Pochissimi giocatori possono sostenere i suoi numeri. Vinicius ha finora 18 gol e 11 assist, lontani da quelli dell’ex giocatore del Leeds. Sembrano lontani, ma non lo sono così tanto, i tempi in cui Raphinha era stato messo in discussione dal Barça; non solo a causa di Xavi, che non aveva trovato le tattiche giuste per lui, ma anche Deco lo aveva messo tra i calciatori in uscita quest’estate per poter prendere Nico Williams. Ma il brasiliano ha raso al suolo ogni confronto che potessero fare. E nonostante il fatto che il suo valore di mercato sia di 80 milioni di euro, un trasferimento oggi del 28enne costerebbe molto di più. Il suo contratto scadrà nel 2027, ma ora i blaugrana vorrebbero rinnovarglielo.

