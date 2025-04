Sul suo canale Youtube: «Hojlund alla Juventus è un’alternativa che potrebbe chiamare in causa Osimhen. Lookman piace, ma serviranno almeno 50 milioni».

Il giornalista Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube ha parlato del mercato estivo della Juventus legato anche alla cessione del Napoli di Victor Osimhen. Inoltre, ha anche commentato l’interesse del Milan per il ds azzurro Giovanni Manna.

Pedullà: «Manna è stato contattato dal Milan, ma ha declinato l’offerta»

«Hojlund alla Juventus è un’alternativa che potrebbe chiamare in causa Osimhen. Lookman piace alla Juventus? Sì. E’ una priorità al momento? No, però piace. Poi c’è il problema del prezzo, perché l’Atalanta non farà sconti e serviranno almeno 50 milioni di euro. Già a gennaio la Juventus aveva sondato situazioni come quella di Adeyemi, che potrebbe tornare di moda. Ma ha senso spendere quei soldi per uno di quasi 28 anni che potrebbe anche giocare la Coppa d’Africa e saltare un meso di campionato l’anno prossimo?».

Il giornalista si è soffermato anche sul prossimo ds del Milan:

«Manna è stato contattato in tempi non sospetti e ha declinato l’offerta dei rossoneri. Ha un contratto lungo col Napoli, ma il contatto c’è stato».

Moretto: il Napoli vuole giocare d’anticipo per Frattesi, l’Inter chiede 35-40 milioni «Il Napoli ha già fatto dei passi avanti per Frattesi, come fece con Buongiorno, gli azzurri vogliono giocare d’anticipo per lui. Sanno già il costo per una possibile operazione: 35-40 milioni chiede l’Inter. Il Napoli ha inserito Frattesi in cima ai propri desideri, ma serve un po’ di pazienza perché da qui fino alla fine del Mondiale per club possono succedere tante cose. Gli azzurri hanno avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, ma sa anche che da qui a fine giugno ci potranno essere altri club interessati a Frattesi, come per esempio la Roma. A livello economico, il Napoli il grande investimento vuole farlo su Frattesi e l’attaccante».

