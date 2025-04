Il Napoli vuole giocare d’anticipo per Frattesi, l’Inter chiede 35-40 milioni (Moretto)

«A livello economico, il Napoli il grande investimento vuole farlo su Frattesi e l’attaccante. Hojlund è in lista, ma non è una priorità come Lucca o Bonny».

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dichiarato su YouTube gli obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione.

Il Napoli vuole giocare d’anticipo per Frattesi

Sull’attaccante il giornalista ha dichiarato:

«Il Napoli ha inserito Hojlund nella lunga lista di attaccanti che sta monitorando. Ma non è tra le prime scelte. Per caratteristiche tecniche e fisiche non è una priorità per il Napoli. Ci sono altri nomi: Lucca, Bonny. Il Napoli seguirà gli scenari futuri del danese, ma non è una priorità».

Mentre per quanto riguarda la questione legata a Davide Frattesi:

«Il Napoli ha già fatto dei passi avanti per Frattesi, come fece con Buongiorno, gli azzurri vogliono giocare d’anticipo per lui. Sanno già il costo per una possibile operazione: 35-40 milioni chiede l’Inter. Il Napoli ha inserito Frattesi in cima ai propri desideri, ma serve un po’ di pazienza perché da qui fino alla fine del Mondiale per club possono succedere tante cose. Gli azzurri hanno avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, ma sa anche che da qui a fine giugno ci potranno essere altri club interessati a Frattesi, come per esempio la Roma. A livello economico, il Napoli il grande investimento vuole farlo su Frattesi e l’attaccante».

«Servono due difensori in più. Uno più giovane, e il Napoli si è mosso anticipo bloccando Marinucci dell’Empoli, e un difensore più pronto come può essere Gatti. Poi un’alternativa giovane a Di Lorenzo. E, ancora, un erede di Kvara che non è poi arrivato a gennaio e sicuramente lì il Napoli lavorerà. Uno/due centrocampisti perché se Anguissa non dovesse trovare l’accordo sul rinnovo, il rinnovo è automatico ma Anguissa vuole un adeguamento in più, poi non si capisce se a livello familiare vuole cambiare. Nel caso in cui Anguissa andasse via, gli azzurri possono andare su Frattesi che è un altro giocatore che aveva provato a prendere già a gennaio. Poi, davanti, un vice Lukaku, una punta di forza fisica e anche di talento come può essere Lucca. Meret rinnoverà il contratto, siamo ormai alle ultime pratiche per definire i dettagli del rinnovo di Meret. Non so se quello degli azzurri sarà un mercato pazzesco ma certamente sarà un mercato importante».

