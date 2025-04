Pedullà: «Conte vuole che il Napoli sia competitivo. Anche all’Inter chiese un vertice e poi vinse lo scudetto»

Su Youtube: «A gennaio c’è rimasto malissimo e a De Laurentiis in passato è sempre venuta l’orticaria quando ha pagato ingaggi così alti».

Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, parla a proposito di un possibile addio di Antonio Conte dalla panchina del Napoli la prossima stagione.

Pedullà: «Conte, bisogna fare i conti con l’oste De Laurentiis»

«Chi collega Conte a qualunque squadra non ha fatto i conti con l’oste De Laurentiis. Il Napoli ha tutta l’intenzione di andare avanti, rispettare il contratto oneroso (6/6,5 milioni + bonus), anche se è un contratto che pesa e quando De Laurentiis ha pagato questi tipi di ingaggi gli è venuta l’orticaria. Cosa ci dobbiamo aspettare? Il famoso vertice come ci fu dopo il primo anno all’Inter, quando Conte non vinse lo scudetto e volle un vertice per chiedere competitività nelle operazioni. Poi ha vinto lo scudetto e dopo due anni è andato via. Il fatto che Conte se ne vada dopo due anni non deve meravigliare, perché molto spesso se ne va, è successo ovunque. Se De Laurentiis e Conte non si troveranno, De Laurentiis lo libererebbe gratis, a zero? È una cosa che mai ha fatto. Di sicuro Conte a gennaio ci è rimasto malissimo, ha fatto le sue richieste, ma gli accostamenti con altre squadre non hanno motivo di esistere».

Scrive Tuttosport:

È assodato che il tecnico stia vivendo qualche disagio a Napoli. L’accordo sottoscritto con Aurelio De Laurentiis vale fino al 2027, ma non è una garanzia. Come non sarebbe una garanzia l’eventuale conquista dello scudetto, da contendere a un’Inter avanti di tre punti.

Il quotidiano torinese si appoggia alle parole rilasciate ieri da Salvatore Bagno a A Radio Anch’io Sport:

«Conte non è stato soddisfatto del mercato di gennaio, il Napoli si è indebolito. Nel momento in cui ti giochi lo scudetto, devi rinforzarti, non indebolirti. Non è felice e non può pensare che possa esserci anche l’anno prossimo un mercato come questa stagione. Si è concentrato sul gruppo, però è ovvio che dentro di sé non sia felice e così escono queste voci. De Laurentiis deve fare di tutto affinché Conte rimanga con lo staff per iniziare un percorso importante, anche a livello europeo».

