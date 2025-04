Il Napoli non vince in trasferta da Bergamo, 78 giorni fa (Sky)

Il calendario del Napoli ha il suo picco proprio lunedì sera, la trasferta di Bologna sembra la più complicata

Il Napoli di Conte si prepara alla trasferta di Bologna. L’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, fornisce gli ultimi aggiornamenti sul lavoro del tecnico salentino.

Le parole di Modugno:

«Il Napoli in trasferta non vince da Bergamo, 78 giorni fa, era il Napoli che comandava la classifica. Al ritorno da Bergamo, una partita tiratissima, la squadra fu accolta da 10 mila tifosi, la notte di Conte col megafono. Quelle parole sembrarono far eco alla forza e alla ambizioni della squadra. Quel Napoli veniva da una serie di successi di fila in trasferta. Nelle ultime 4 soltanto tre punti, rendimento calcante. Vedi l’ultima trasferta a Venezia. Il calendario del Napoli ha il suo picco proprio lunedì sera, la trasferta di Bologna sembra la più complicata. L’avvicinamento sarà sempre ossessivo manicale. Conte ha concesso due giorni di riposo ma poi ha voluto presto la squadra a Castel Volturno».

La via maestra sarà il 4-3-3 con ha scalato la classifica durante l'autunno e l'inverno

Per Conte è arrivato il momento di scegliere. Finalmente il tecnico del Napoli ha a disposizione tutta la rosa al completo, recuperata dagli infortuni, e dovrà capire con quale modulo sarà meglio farla giocare in queste ultime otto partite per l’assalto all’Inter e allo scudetto. È vero che il Napoli ha dimostrato di sapere giocare con qualsiasi modulo, anche cambiando in corso d’opera durante le partite, ma capire chi saranno i protagonisti, sarà fondamentale e, come riportava ieri anche SkySport, la scelta dovrebbe ricadere sul 4-3-3, scrive la Gazzetta dello Sport:

“L’abito più adatto. Sarà il dubbio che si porterà dietro Antonio per questa settimana, ma leggendo la storia del campionato del Napoli è facile immaginarsi che, con tutto il gruppo al top della forma, ci sarà un undici da cui difficilmente si potrà prescindere nell’assalto all’Inter.

Col rientro a pieno regime di Anguissa, Olivera e Neres, la via maestra sarà il 4-3-3 con cui Conte e i suoi ragazzi hanno scalato la classifica durante l’autunno e l’inverno, campeggiando per diverse giornate sulla cima del campionato. Perché è vero che nessuno avrà il posto assicurato, ma è altrettanto vero che tutti oggi si stanno allenando al massimo e vogliono dare il loro contributo nella volata tricolore. E il Napoli con Anguissa e McTominay ai lati di Lobotka ha una forza d’urto contro cui in in pochi hanno contromisure in A”.

