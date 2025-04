Napoli-Empoli 1-0, McTominay la sblocca dalla distanza (LIVE)

Secondo match di fila per i partenopei il lunedì sera a chiusura della giornata di Serie A. Questa volta l’avversario sarà l’Empoli di D’Aversa alla disperata ricerca di punti salvezza

Il Napoli privo di Anguissa, Di Lorenzo e Buongiorno si appresta a sfidare l’Empoli allo stadio Maradona nell’ultimo match di giornata. Conte per sopperire alle assenze dei tre qui sopra citati, inserisce Gilmour, Mazzocchi e Juan Jesus, per il resto gli undici sono gli stessi della sfida contro il Bologna. Gli azzurri cercano tre punti che continuerebbero ad alimentare le speranze di rimanere ad un passo dai nerazzurri. L’Empoli dal canto suo è alla disperata ricerca di punti salvezza per provare ad uscire dal baratro della retrocessione

Fine primo tempo al Maradona

45′ Un solo minuto di recupero

43′ Giallo per Lukaku che ha pestato il piede di Viti

41′ Tiro al volo pazzesco di Esposito dai 25 metri e Meret si deve allungare per mettere in corner

38′ Tentativo di Gilmour da fuori, palla altissima sopra la traversa

34′ McTominay conquista una punizione preziosa per far salire gli azzurri

30′ Tentativo di Fazzini dal limite dell’area dopo un’uscita non felice di Meret, palla alle stelle

26′ Ora gli azzurri esprimono anche un bel gioco, molto più sciolti dopo il gol del vantaggio

22′ L’Empoli risponde e non demorde, partita scoppiettante ora

18′ McTominay porta avanti gli azzurri! Lukaku protegge il pallone e creano uno spazio per lo scozzese che si inserisce alla grande e poi imbecca l’angolo basso dalla distanza

15′ Aumenta la pressione azzurra

12′ Gli azzurri non stanno riuscendo ad attuare il piano di gioco, i toscani sono molto attenti fin ora

8′ Altra occasione per l’Empoli che fa paura con le ripartenze in velocità, questa volta è Fazzini che mette paura alla retroguardia azzurra

4′ Ritmi molto alti in questo avvio

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Napoli ed Empoli

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku; Neres all.Conte

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito all. D’Aversa

