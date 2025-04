Napoli-Empoli, Conte conferma il 4-3-3 con Neres accanto a Lukaku e Politano

Nessun cambio di modulo, restano in panchina Okafor e Raspadori. Jesus ancora al posto di Buongiorno infortunato, Mazzocchi titolare a destra

Napoli ed Empoli si sfidano questa sera al Diego Armando Maradona, ore 20:45. Con obiettivi diversi, sia Conte che D’Aversa si giocheranno la gara al massimo delle loro possibilità. Il Napoli arriva con qualche acciacco, l’infortunio di Buongiorno che resterà fuori per un paio di settimane e le squalifiche di Anguissa e Di Lorenzo costringeranno il tecnico a rivoluzionare un reparto – quello difensivo -. Sarà interessante vedere Marianucci al Maradona, che è nei pensieri di Manna e De Laurentiis e con il quale sembrerebbe già esserci un principio di accordo. Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali del match.

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

EMPOLI(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Roberto D’Aversa

Il Napoli di Conte non può che confermare l’undici di partenza atteso. Neres di nuovo titolare nonostante a Bologna non abbia dato il meglio di sé, Lukaku al centro dell’attacco e Politano sulla destra. Gli assenti Anguissa e Di Lorenzo sono rimpiazzati da Gilmour e Mazzocchi, Buongiorno è sostituito da Juan Jesus. Di contro d’Aversa sceglie il 3-4-2-1 classico con Gyasi sulla destra e Pezzella a sinistra, con Fazzini ed Esposito in avanti e con Marianucci in difesa da titolare (prossimo acquisto del Napoli?)

ilnapolista © riproduzione riservata