Monza-Napoli 0-1, McTominay risolve la matassa e lancia gli azzurri in testa. Rileggi qui la partita.

Vittoria di grande sofferenza per gli azzurri, i brianzoli non hanno mollato fino all’ultimo secondo disponibile. Il gol di McTominay vale l’aggancio in vetta ai nerazzurri in attesa del risultato di domani. Avversari di oggi ufficialmente retrocessi in Serie B

Il Napoli si trova davanti ad uno snodo cruciale nella corsa alla testa della classifica, sfida contro il Monza in difficoltà perenne mentre i nerazzurri di Inzaghi sono ospiti del Bologna dopo le fatiche di Champions. I tre punti oggi vorrebbero dire aggancio momentaneo all’Inter in attesa del risultato di domani. Conte per questa partita perde Juan Jesus e Neres causa infortunio e al suo posto inserisce Spinazzola nel tridente e Marin dietro nel quartetto difensivo. Necessaria una vittoria anche per schiarire le nubi dell’ultima conferenza stampa del tecnico leccese che ha mandato segnali di avvilimento all’intero ambiente.

94′ Finisce così! Che sofferenza nei minuti finali però. Il Napoli batte il Monza 0-1!

92′ Calcio d’angolo per il Monza e tensione altissima

90′ Tre minuti di recupero

88′ Sempre Raspadori, conquista un altro fallo in attacco con enorme grinta

86′ Caldirola si becca un giallo per aver trattenuto Simeone che stava scappando tutto solo

85′ Dentro Ngonge e fuori l’esausto Politano

83′ Calcio d’angolo per il Monza, Meret sicuro in uscita blocca e toglie ansia ai suoi

79′ Fuori Lukaku e dentro Simeone, che non si vedeva da un pò

78′ Palla lunga per Di Lorenzo che crossa al volo, Lukaku per poco a centro area non c’arriva

77′ Ottimo ingresso di Raspadori, ora guadagna un altro fallo e fa salire i suoi

73′ Gli azzurri avevano alzato la velocità del motore negli ultimi minuti

72′ McTominay la sblocca! Cross di Raspadori dalla sinistra e colpo di testa dello scozzese che anticipa la pessima uscita di Turati

68′ Politano lanciato lungo da Raspadori, si mangia tutta la difesa in velocità ma poi davanti a Turati si fa ipnotizzare

64′ Dentro anche Raspadori e fuori Olivera, il tecnico leccese si sbilancia

61′ Conte progetta altri cambi, c’è bisogno di una scossa

57′ Lukaku e McTominay combinano alla grande ma poi lo scozzese viene chiuso

52′ Corner per gli azzurri, ma palla troppo su Turati che la recupera facile

49′ Azzurri ancora non al top in questo avvio, ci vuole maggiore spinta

46′ Conte inserisce subito Anguissa per Gilmour

Inizia il secondo tempo

46′ Finisce il primo tempo, ci sarà bisogno di una strigliata per svoltare!

45′ Un minuto di recupero e altra occasione in ripartenza per il Monza, attenzione dietro!

43′ Potenziale occasione per gli azzurri, Politano cerca la sua mattonella e calcia di sinistro, palla deviata che finisce a Lukaku che mastica il pallone. Poi arriva lentamente tra le mani di Turati dopo il “tiro” del belga

41′ Sempre equilibrio con il Monza molto attento dietro, vediamo se i brianzoli dureranno anche nella ripresa

37′ A terra Bianco, si è fatto male il giocatore del Monza

33′ Partita non facile fin ora, il Monza sta vendendo cara la pelle

30′ Ammonito Marin che è un pò in affanno in questa fase della partita

28′ Occasione gigante per il Monza con Castrovilli, Rafa Marin se lo perde e lui va a calciare e Meret battuto ma la mette larga

25′ Tanti corner ma nessuna occasione potenziale da ciascuno di essi

22′ Ora i giri del motore azzurro son ben più elevati, altro corner guadagnato da Lukaku

18′ Caldirola chiude alla grandissima su McTominay che si era inserito e calciato verso la porta di Turati

15′ Spinazzola da una situazione compromessa ne ricava un ottimo corner, sembra in fiducia l’esterno italiano

11′ Secondo calcio d’angolo per il Napoli, potrebbero essere chiave i calci piazzati in questa sfida

7′ Pallone sempre tra i piedi dei partenopei, il Monza aspetta chiuso a riccio

4′ Primi minuti con un ritmo lento e compassato, ma azzurri in avanti

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Monza e Napoli

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopulous; Caprari, Mota all. Nesta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola all.Conte

