A Juventibus: «Forse con Conte, la Juventus sarebbe messa molto meglio rispetto ad ora. L’occasione per prenderlo c’era quando hanno scelto Thiago Motta».

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ospite del canale YouTube Juventibus, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte sul Napoli in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza.

Moggi: «Conte alla Juve è una storia finita, potrebbe restare a Napoli»

Moggi ha dichiarato, come riportato da TuttoJuve:

«Penso che Conte potrebbe rimanere al Napoli perché ha la possibilità di vincere lo scudetto. Forse con Conte, la Juventus sarebbe messa molto meglio rispetto ad ora; di sicuro non avrebbe fatto i tanti pareggi fatti da Thiago Motta. L’occasione per prenderlo c’era quando hanno scelto Thiago Motta. Non so perché non l’abbiano preso, ma ormai… Conte alla Juventus è una storia finita».

Ti aspetti l’ondata di commenti contro De Laurentiis, il pappone che ha venduto Kvaratskhelia e comprato Okafor, e invece ti ritrovi con una maggioranza quasi bulgara che condanna lo sfogo di Conte e mostra evidente insofferenza nei confronti dei modi del tecnico. Ovviamente i social sono sempre da prendere con le pinze. L’umore è lineare come le montagne russe. Però stavolta l’andamento è piuttosto chiaro. Due gli aspetti che hanno dato particolarmente fastidio. Innanzitutto il tempismo: a 24 ore dalla partita col Monza non si può destabilizzare l’ambiente con dichiarazioni del genere. E poi la frase «in otto mesi ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare». In tanti si chiedono: l’ha capito adesso che il Napoli non è il Real Madrid? Non lo sapeva quando ha firmato a 6,5 milioni netti l’anno per tre anni?

ilnapolista © riproduzione riservata