I tifosi sui social sono sempre da prendere con le pinze, ma è un coro quasi a senso unico. Non sono piaciuti né il tempismo né il contenuto dello sfogo

La vera sorpresa è che Napoli non ha gradito le parole di Conte, sui social molti commenti contro di lui

Ti aspetti l’ondata di commenti contro De Laurentiis, il pappone che ha venduto Kvaratskhelia e comprato Okafor, e invece ti ritrovi con una maggioranza quasi bulgara che condanna lo sfogo di Conte e mostra evidente insofferenza nei confronti dei modi del tecnico. Ovviamente i social sono sempre da prendere con le pinze. L’umore è lineare come le montagne russe. Però stavolta l’andamento è piuttosto chiaro. Due gli aspetti che hanno dato particolarmente fastidio. Innanzitutto il tempismo: a 24 ore dalla partita col Monza non si può destabilizzare l’ambiente con dichiarazioni del genere. E poi la frase «in otto mesi ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare». In tanti si chiedono: l’ha capito adesso che il Napoli non è il Real Madrid? Non lo sapeva quando ha firmato a 6,5 milioni netti l’anno per tre anni?

Noi ovviamente ne riportiamo una minima parte ma basta farsi un giro per capire l’aria che tira.

Tante cose, il #Napoli, non le può fare, se rapportato a una decina di club europei, e solo quelli superiori. Ma molte le ha fatte per essere alternativa alle solite strisciate italiane, compreso ingaggiare #AntonioConte quando nessuno aveva né coraggio né soldi per farlo.#Conte pic.twitter.com/vaUxTfYB0v — Angelo Forgione ✒️ (@angelo_forgione) April 18, 2025

Caro #Conte

Riconoscerti i meriti mi pare superfluo visto che già riesci ad attribuirteli da solo andando spesso anche oltre

Ti dico però che a #Napoli non possiamo permetterci uno da 6,5ml e fargli un mercato da 150 per poi dover sperare che domani a Monza innaffiano il campo pic.twitter.com/4vaWQ3Pm5R — C’era una volta il calcio⚽ (@Luigi1926FNS) April 18, 2025

