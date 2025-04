Mbappé fischiato dai tifosi del Real dopo l’ennesimo fallimento in Champions (Marca)

La Champions è ormai la sua ossessione, la insegue dal 2016-17. In estate la storia era già scritta: “Il miglior calciatore del mondo si unisce alla squadra che più volte ha vinto la Champions”

Kylian Mbappé dovrà aspettare il suo decimo tentativo per vincere la Champions League. Ha lasciato il Psg proprio con l’obiettivo principale di vincere la coppa dalle grandi orecchie. “È la sua ossessione“, sottolinea Marca.

In estate la storia sembrava già scritta. “Il miglior calciatore del mondo si univa alla squadra che più facilmente vinceva la Champions League“. E invece la realtà ha seguito binari completamente diversi. “La prima stagione di Mbappé a Madrid si conclude in Europa nei quarti di finale“.

Marca sottolinea che “il pubblico del Bernabéu non ha avuto pietà della scarsa prestazione del francese. I fischi erano chiari e rendevano evidente la rabbia nei confronti di Mbappé. Non era la prima partita in cui il numero 9 suscitava sospetti sugli spalti. Ma questa volta si sentivano distintamente i fischi”.

Mbappé non è mai riuscito a vincere la Champions: i precedenti

Il primo “fallimento” di Mbappé risale alla stagione 2016-17. “Il suo cammino si concluse in semifinale: la Juventus impedì al Monaco di diventare la rivale del Real Madrid a Cardiff. In nove partite, Mbappé ha segnò sei gol. La prima vittoria della competizione è stata quella contro il City per 5-3 all’Etihad“.

La stagione successiva dal Monaco passa al Psg e in Champions viene buttato fuori proprio dal Real Madrid negli ottavi di finale. Nel 2018-19 ai quarti di finale è il Manchester United che butta fuori Mbappé e il suo Psg.

Nel 2019-20 l’eliminazione più cocente visto che arriva in finale contro il Bayern Monaco. Nella stagione 2020-21 Mbappé dice addio alla Champions in semifinale per mano del Manchester City. Nel 2021-22 il Psg esce per mano del Real Madrid, agli ottavi di finale. Nel 2022-23 ancora con il Bayern sempre agli ottavi di finale. E infine l’anno scorso, nella stagione 2023-24, in semifinale contro il Borussia Dortmund.

ilnapolista © riproduzione riservata