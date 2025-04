Il progetto del Real Madrid è anacronistico: ha imitato il Psg con l’album di figurine ed è fuori dalla Champions

Le Parisien: senza Mbappé il Psg è più forte ed è in semifinale. Il Real ha fatto un mercato bizzarro, non ha sostituito Kroos

Ancora una volta a Mbappé sfugge la Champions, questa volta con la maglia dei Blancos. Il Real Madrid non è riuscito a rimontare il 3-0 iniziale e anzi è uscito dal Bernabeu con un sconfitta per 2-1 contro l’Arsenal. Ora le polemiche e le critiche si concentrano molto sul campione francese. Ne parla le Parisien che aggiunge però che al di là delle responsabilità di Mbappé, quello del Real era “un progetto anacronistico. Arsenal, Psg e Barcellona sono collettivi. Invece il Real Madrid ha accumulato stelle, imitando il Psg del passato, che avrebbe potuto dirgli che non funziona mai“.

Il Real Madrid ha fatto un mercato bizzarro

Basti pensare al “bizzarro calciomercato”. Non hanno sostituto Kroos e anche Vinicius e Rodrygo non hanno giocato allo stesso livello della scorsa stagione.

Il risultato è che il Psg senza Mbappé è in semifinale. Il Real con Mbappé no. “Nonostante il Real Madrid abbia vinto la Supercoppa europea contro l’Atalanta e la Coppa Intercontinentale contro il Pachuca del Messico nel 2024, il rischio di una seconda metà di stagione a secco è incombente. Ha ancora due possibilità per evitare di conquistare zero punti. Lo scoprirà presto, insieme ai suoi compagni, visto che la finale della Coppa del Re si disputerà il 26 aprile. Problema: sarà contro il Barcellona, ​​che in questa stagione ha già battuto il Real due volte. E pesantemente: 0-4 al Bernabeu in campionato e 5-2 nella Supercoppa spagnola il 12 gennaio in Arabia Saudita. I madrileni non sono i favoriti“.

Bella partita a Milano. Intensa. L’Inter pareggia 2-2 col Bayern e porta a casa la qualificazione alla semifinale di Champions League. Dove affronterà il Barcellona. A Napoli si esulta perché l’Inter continuerà a essere impegnata su tre fronti.

Va fuori invece il Real Madrid di Ancelotti che perde 2-1 in casa contro l’Arsenal in una partita che ha detto poco e niente. La squadra di Arteta ha meritato tra andata e ritorno e non ha mai realmente rischiato al Bernabeu.

Le semifinali di Champions sono: Barcellona-Inter e Psg-Arsenal.

Vale la pena ricordare che senza Mbappé il Psg è diventato squadra; con Mbappé, il Real Madrid ha smesso di esserlo.

