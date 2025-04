Lukaku e Raspadori in un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Conte vedrà il Torino e non Inter-Milan (Sky)

McTominay sarà la variabile. Conte deve trovare qualcosa di nuovo dal punto di vista tattico e negli uomini. Buongiorno è da monitorare

Si avvicina la sfida di domenica contro il Torino al Maradona. Il Napoli si prepara in attesa anche di vedere le partite rinviate lunedì scorso. Conte deve trovare delle nuove soluzioni tattiche e nelle scelta degli uomini, che poi sono anche soluzioni “vecchie” con il ritorno di Raspadori tra i titolari al fianco di Lukaku. Lo ha detto Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno.

Le parole di Modugno:

«Raspadori il Jolly? Un’idea per il momento. Una nuova vecchia soluzione, con il sistema già riproposto ma più che altro con la coppia già riproposta. Lukaku e Raspadoari in un 4-4-2 o un 4-2-3-1. E McTominay sarà la variabile, dovrà scivolare a sinistra per poi entrare dentro il campo. Raspadori ha talento e qualità, può determinare. Due anni fa la giornata iconica con Juventus-Napoli, suo il gol decisivo, pesante. Nella speranza di Conte c’è che possa riproporsi a quei livelli li. Già è stato così durante la stagione, questo è un momento nel quale Conte deve trovare qualcosa di nuovo dal punto di vista tattico e negli uomini. Buongiorno per esempio è da monitorare, il Torino per lui è una partita speciale altrimenti sarà linea a quattro vista a Monza con Rrahmani e Rafa Marin che comunque hanno fatto una buona prestazione. Oggi giornata piena, tanta fatica e palestra. Questo avvicinamento che sarà silenzioso, Conte non farà la conferenza pre Torino per il funerale di Papa Francesco. Stasera c’è il derby, ma Conte vedrà il Torino sui nostri canali».

