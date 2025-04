Altro che vecchio, stanco e imbolsito, ha 12 gol e 10 assist. Mangia sushi (bandite pizza e mozzarella) e s’è costruito in casa una palestra. Poche parole, molti fatti

Lukaku e la sgradevole compagnia di pregiudizi e scetticismo. Il campo gli sta dando ragione (Repubblica)

Su Lukaku e l’incompetenza dei tifosi del Napoli si potrebbe scrivere un’enciclopedia. Ma sarebbe inutile, ormai l’idea di calcio è completamente stravolta. Il circo di allegriana memoria spadroneggia, i danni del nuovo calcio sono inenarrabili. Una delle vittime di quest’aberrazione è senza dubbio Romelu Lukaku grande centravanti considerato dai tifosi azzurri alla stregua di un carpentiere. È ovviamente l’anima e il leader di questo Napoli, ha segnato 12 gol e messo a segno 10 assist. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Nel calcio non esistono i rimbalzi, altrimenti Lukaku si starebbe industriando per catturare anche quelli, pur di ripagare la stima di Conte. Ma il nuovo idolo del Maradona festeggia la doppia- doppia: 12 gol e 10 assist.

Lukaku, la vita ricomincia a 31 anni

Brilla ancora per la umiltà e voglia di rimettersi in discussione, come ha fatto pure dal suo approdo in maglia azzurra negli ultimi sette mesi, in cui ha dovuto convivere con la sgradevole compagnia di pregiudizi e scetticismo. Alla lunga ci sta pensando il campo a dargli ragione, come sempre. Altro che vecchio, stanco e imbolsito: la vita ricomincia a 31 anni.

Per lui Conte ha convinto De Laurentiis a investire 30 milioni su un calciatore di 31 anni.

Lukaku ha reagito lavorando a testa bassa sul suo fisico. Mangia sushi (bandite pizza e mozzarella) e s’è costruito in casa una palestra personale. Zero by night, con l’unica eccezioni le cene di gruppo con i compagni. Pochissime parole e molti fatti, perché un leader può essere pure silenzioso, soprattutto se nello spogliatoio c’è già un uomo forte come Conte. Il sodalizio tra i due aveva già fatto scintille all’Inter e ora la storia si ripete al Maradona.

Persino Adani ha capito l’importanza di Romelu.

ilnapolista © riproduzione riservata