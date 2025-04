Lukaku, 12 gol e 12 vittorie del Napoli. Solo Retegui è stato più decisivo di lui (Gazzetta)

Ha portato 36 punti, più della metà dei 68 attuali. È il secondo in Europa attualmente in doppiadoppia (gol + assist) dopo un certo Momo Salah.

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha superato Maradona nella classifica all-time dei marcatori in Serie A (82 reti). Lo scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo.

I gol di Lukaku hanno portato 36: più della metà degli attuali 68 in classifica

Sulla Gazzetta si legge:

“Scommessa vinta. Senza appello. Nonostante le mille difficoltà e anche un pizzico di diffidenza iniziale, Romelu Lukaku si è preso Napoli e adesso prova a essere il simbolo del sogno di un popolo intero. Un Lukaku così non si era mai visto prima in carriera: con i due assist confezionati per McTominay contro l’Empoli, il belga ha raggiunto la doppia cifra di assist in campionato per la prima volta. Neanche all’Inter nell’anno straordinario dello scudetto era arrivato a tanto.

Dodici reti in dodici gare differenti. E dodici successi per il Napoli, che tradotti in punti fanno 36: più della metà degli attuali 68 in classifica. Insomma, se il sogno è ancora vivo, c’è tanto di Romelu nelle ambizioni tricolori del Napoli. Rom è il secondo giocatore in Europa attualmente in doppiadoppia (gol + assist) dopo un certo Momo Salah“.

In questo campionato, soltanto Mateo Retegui è stato più decisivo di lui finora nel rapporto nella somma tra gol e assist: l’atalatino, capocannoniere con 23 reti, è entrato in 28 marcature, mentre Romelu è a 22.

È l’attaccante con più sponde riuscite in campionato, ma pure il secondo per percentuale realizzativa, sempre dietro a Retegui: 29 per cento per l’atalantino, 23 per il nuovo re di Napoli.

