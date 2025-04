Lo United vorrebbe Osimhen a metà prezzo, circa 46 milioni di euro (Mirror)

Il tecnico Amorim lo considera il colpo principale dell’estate. Osimhen ha una clausola di 75 milioni valida per le squadre estere. Anche la Juve è interessata.

Stamani l’edizione odierna di Tuttosport riportava che il Manchester United avrebbe un accordo di massima con l’entourage di Victor Osimhen per l’ingaggio. Ricordiamo che l’attaccante nigeriano tornerà a Napoli dopo il prestito al Galatasaray e ha una clausola rescissoria di 75 milioni valida solo per le squadre estere.

Il Manchester United vorrebbe Osimhen per circa 46 milioni di euro

Come riportato dal quotidiano britannico Mirror:

Il Manchester United sta portando avanti una trattativa da 40 milioni di sterline (circa 46 milioni di euro) per ingaggiare Victor Osimhen quest’estate. Per il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim, arrivare all’attaccante del Napoli sarà il suo obiettivo principale.

Lo United ha un accordo di massima con l’entourage del nigeriano per l’ingaggio (Tuttosport)

“Il club di Manchester pare sempre più intenzionato a mettere le mani su Victor Osimhen, al punto da aver già trovato un accordo di massima con il suo entourage per l’ingaggio, assodato che per l’acquisto sarà sufficiente – tra molte virgolette, s’intende – pagare la clausola da 75 milioni, valida soltanto per l’estero. Ma questa mossa dei Red Devils toglierebbe due carte al mazzo nel taschino di Cristiano Giuntoli, al lavoro per rivoluzionare l’attacco della Juventus”.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

L’avventura di Vlahovic con la Vecchia Signora pare al capolinea con il serbo che verrà ceduto o inserito come contropartita in qualche operazione importante. Anche il riscatto di Kolo Muani dal Psg è tutt’altro che scontato rispetto a quanto trapelava dopo le prime settimane in bianconero del francese. Per questo motivo i rinforzi offensivi potrebbero addirittura essere due: il sogno è Osimhen, ma c’è da battagliare con il Galatasaray che vorrebbe trattenerlo in giallorosso. Piacciono molto anche Lookman dell’Atalanta e Hojlund del Manchester United.

