La via maestra sarà il 4-3-3 con cui il Napoli ha scalato la classifica durante l’autunno e l’inverno

La Gazzetta scrive che con il rientro a pieno regime di Anguissa, Olivera e Neres, Conte avrà il dubbio sull’abito più adatto per il Napoli

Per Conte è arrivato il momento di scegliere. Finalmente il tecnico del Napoli ha a disposizione tutta la rosa al completo, recuperata dagli infortuni, e dovrà capire con quale modulo sarà meglio farla giocare in queste ultime otto partite per l’assalto all’Inter e allo scudetto. È vero che il Napoli ha dimostrato di sapere giocare con qualsiasi modulo, anche cambiando in corso d’opera durante le partite, ma capire chi saranno i protagonisti, sarà fondamentale e, come riportava ieri anche SkySport, la scelta dovrebbe ricadere sul 4-3-3, scrive la Gazzetta dello Sport:

“L’abito più adatto. Sarà il dubbio che si porterà dietro Antonio per questa settimana, ma leggendo la storia del campionato del Napoli è facile immaginarsi che, con tutto il gruppo al top della forma, ci sarà un undici da cui difficilmente si potrà prescindere nell’assalto all’Inter.

Leggi anche: Le squadre di Conte ad aprile vantano il 90% di vittorie

Col rientro a pieno regime di Anguissa, Olivera e Neres, la via maestra sarà il 4-3-3 con cui Conte e i suoi ragazzi hanno scalato la classifica durante l’autunno e l’inverno, campeggiando per diverse giornate sulla cima del campionato. Perché è vero che nessuno avrà il posto assicurato, ma è altrettanto vero che tutti oggi si stanno allenando al massimo e vogliono dare il loro contributo nella volata tricolore. E il Napoli con Anguissa e McTominay ai lati di Lobotka ha una forza d’urto contro cui in in pochi hanno contromisure in A”.

ilnapolista © riproduzione riservata