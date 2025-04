Le squadre di Conte ad aprile vantano il 90% di vittorie (Corsport)

Un’ottima notizia per il Napoli in chiave scudetto, ma lunedì si parte con il Bologna e il tecnico non sarà in panchina

Il Corriere dello Sport porta un dato statistico delle squadre di Conte nel mese di aprile. “Il Conte di aprile è un allenatore che in Serie A, nel corso della sua carriera, ha seminato una lunga serie di vittorie. Lunghissima: è storicamente il suo periodo migliore. O meglio, sono i giorni migliori delle sue squadre: non sono mai state sconfitte e la percentuale di vittorie è del 90%. Punteggio quasi pieno: diciotto volte su venti, con una media punti-gara di 2,80”.

Un dato importante per il Napoli alla vigilia delle ultime 8 giornate e della ricorsa all’Inter in chiave scudetto, ma lunedì si parte con il Bologna e Conte non sarà in panchina perché squalificato.

“Per la precisione, dicevamo, ad aprile le squadre di Conte hanno affrontato venti partite vincendone diciotto e pareggiandone due. Imbattute con 38 gol segnati e appena 6 subiti. Con Juventus e Inter è andata così. È andata alla grande. E ora tocca al Napoli sperimentare un percorso lungo trenta giorni durante i quali andranno in scena la trasferta inaugurale con il Bologna al Dall’Ara, lunedì; a seguire, sfida con l’Empoli al Maradona il 14, viaggio a Monza il 19 e chiusura ancora in casa contro il Torino il 27. Quattro avversari già battuti all’andata, ma erano decisamente un’altra epoca e un altro campionato tra maratone scudetto, Europa e salvezza”.

