A Canale 5: «La stanchezza c’è, è inutile negarlo ma dobbiamo essere più forti del calendario. Non deve essere un alibi»

Inzaghi: «A Bologna non meritavamo di perdere, stasera abbiamo fatto un buon primo tempo»

Inzaghi a Canale 5 dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Il Milan in finale.

«Nel primo tempo avremmo meritato di più. Loro alla prima uscita hanno fatto gol. Nel secondo abbiamo preso gol su calcio d’angolo, su cui eravamo tutti piazzati benissimo e siamo stati anche sfortunati. A Bologna non meritavamo di perdere, stasera abbiamo fatto un buon primo tempo. Il loro secondo gol ha cambiato l’inerzia della gara, probabilmente l’occasione di De Vrij se si fosse tramutata in gol del 2-1 avrebbe cambiato la partita. Nel secondo tempo però abbiamo fatto poco e bisogna dare i meriti al Milan».

Tanti giocatori veramente sulle gambe, come pensi di recuperare tra Champions e campionato? Eravate un po’ stanchi.

Inzaghi: «Senz’altro, è inutile negarlo. La stanchezza c’è, dobbiamo essere più forti del calendario, siamo l’Inter. Un percorso che ci sta dando tante gioie, stasera la delusione. Siamo mancati nei momenti decisivi della partita, nelle due aree».

Se il problema è la stanchezza, come si risolve?

Inzaghi: «Siamo stanchi, è inevitabile, ma la stanchezza non deve essere un alibi. Dobbiamo mettere più attenzione nelle aree di rigore. Abbiamo il calendario più fitto di altre ma sulla stanchezza si lavora, si lavora meno al campo. Ottimo primo tempo ma non basta. Stasera fa male. In una semifinale non è bastato questo, come accade spesso dovevamo fare di più».

Non è proprio un problema fisico, è più il recupero mentale. Se molli mezzo centimetro, perdi.

«Sono d’accordissimo con te. Siamo al 24 aprile, sappiamo che c’è l’ultimo mese quello più impegnativo. Sasdera il Milan ha mettiate, è giusto che vada in finale. Analizzeremo, abbiamo fatto cose buone e meno buone».

