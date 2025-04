Seconda sconfitta consecutiva. Quest’anno non ha vinto un derby. Condizione fisica invidiabile di Inzaghi che ha proseguito le sue sgroppate sulla fascia

Inter, addio triplete. Surclassata dal Milan (3-0), è fuori dalla Coppa Italia

Addio triplete per l’Inter. Sfuma il primo 33% del sogno nerazzurro, in teoria quello più semplice. Dopo aver perso a Bologna, la squadra di Inzaghi è stata battuta anche dal Milan: 0-3 e addio Coppa Italia. Seconda sconfitta consecutiva. Nonostante non ci sia stato un turn-over estremo. È l’ennesimo derby perso dall’Inter che quest’anno non ne ha vinto uno (tre sconfitte, due pareggi). Mattatore della serata è stato Luca Jovic autore di una doppietta. Di Reijnders il terzo gol. Il Milan va in finale di Coppa Italia dove al 99,99% aspetterà il Bologna.

Non possiamo parlare di crisi, ci sembra francamente eccessivo visto che sì ci sono state due sconfitte di fila ma i nerazzurri sono primi in Serie A (a pari punti col Napoli) e in semifinale di Champions col Barcellona. Quindi niente crisi però un è certamente un momento no. Anche se contro il Milan nel primo tempo l’Inter ha dominato, ha ripetutamemte sfiorato il gol, ha colpito anche una traversa con Dimarco. Ma poi nel finale di tempo ha subito il gol di Jovic ed è come se non si fosse mai del tutto ripresa. Anche perché in avvio di secondo tempo è arrivato il raddoppio del serbo. L’Inter ha provato a reagire ma non c’è stato niente da fare.

Il triplete se ne va e ora Inzaghi e i suoi dovranno rimettersi in carreggiata per il campionato e la Champions. Domenica si giocherà Inter-Roma e mercoledì appuntamento a Barcellona.

Un’appendice per l’allenatore: Inzaghi ha continuato con le sue sgroppate abbondantemente fuori dall’area tecnica mostrando un’invidiabile condizione atletica.

