Il Real Madrid non corre: 12 chilometri in meno rispetto all’Arsenal, 22 rispetto al Bayern (Marca)

Radiografia di un disastro: la qualità non è sufficiente quando la differenza è così abissale. Il Real è la squadra che ha subito più tiri in Champions

Il Real Madrid ha corso 12 chilometri in meno rispetto all’Arsenal.

Il giorno dopo la pesante sconfitta del Real Madrid in casa dell’Arsenal. Un 3-0 che sta persino stretto agli uomini di Arteta. Il quotidiano spagnolo Marca evidenzia un dato, quello dei chilometri percorsi, che segna un divario tra le due squadre. Scrive il quotidiano spagnolo:

Carlo Ancelotti ha sempre sostenuto che il Real Madrid non ha bisogno di superare i suoi rivali in Champions League per vincere le loro partite. Può avere ragione, ma non nei termini evidenziati dalle statistiche Uefa sui chilometri percorsi da ogni squadra. La differenza è abissale ed è un fatto che la dice lunga sull’atteggiamento dell’Arsenal di Arteta e del Madrid di Carletto. Perché è vero che il calcio non è una corsa, ma bisogna lottare e mettere tutto in campo. Gli inglesi hanno percorso 113,56 km contro i 101,16 del Madrid. Sono fino a 12 chilometri in meno, un margine troppo ampio. La qualità non è sufficiente quando la differenza è così abissale.

Marca riporta anche i dati di Bayern-Inter e nota che il Bayern ha perso ma ha corso due chilometri più dell’Inter: 122,96 km rispetto ai 120,81 degli italiani.

E conclude:

Il Bayern ha percorso quasi 22 chilometri in più del Real Madrid, due chilometri in più per ogni giocatore dell’undici.

Tra i calciatori del Real Madrid, quello che ha corso di più, è stato Valverde.

Valverde è il giocatore madrileno con più chilometri ed è il quindicesimo della Champions League. Il è Bellingham che è complessivamente 32esimo. Tre giocatori del Psg nella top ten (Joao Neves, Vitinha e Achraf).

Il Real Madrid subisce anche troppi tiri in porta.

Sono 79 e la squadra di Ancelotti è leader in questa graduatoria, secondo il Feyenoord con 74 e terzo il Psv con 67, entrambi già fuori dalla competizione. L’Arsenal è la seconda squadra che ne subisce di meno, con 29. Quindi hanno già subito 59 tiri in meno rispetto al Madrid in tutta la competizione. Il Barça ha il quinto minor numero di tiri con 35.

Infine il Real non ha segnato per due partite consecutive in Champions. Non accadeva dal marzo 2009.

