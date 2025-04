L’Inter pareggia 2-2 col Bayern e va in semifinale di Champions (Napoli esulta)

Affronterà il Barcellona. L’Arsenal vince addirittura al Bernabeu: 2-1 e passa. Dal Psg al Real Madrid, Mbappé ha spostato gli equilibri ma al contrario

L’Inter pareggia 2-2 col Bayern, va in semifinale di Champions (Napoli esulta).

Bella partita a Milano. Intensa. L’Inter pareggia 2-2 col Bayern e porta a casa la qualificazione alla semifinale di Champions League. Dove affronterà il Barcellona. A Napoli si esulta perché l’Inter continuerà a essere impegnata su tre fronti.

Va fuori invece il Real Madrid di Ancelotti che perde 2-1 in casa contro l’Arsenal in una partita che ha detto poco e niente. La squadra di Arteta ha meritato tra andata e ritorno e non ha mai realmente rischiato al Bernabeu.

Le semifinali di Champions sono: Barcellona-Inter e Psg-Arsenal.

Vale la pena ricordare che senza Mbappé il Psg è diventato squadra; con Mbappé, il Real Madrid ha smesso di esserlo.

