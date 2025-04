Il Parma di Chivu sta diventando l’anti-big: ferma anche la Fiorentina 0-0 dopo il 2-2 contro l’Inter

Al Franchi, la squadra emiliana ha resistito giocando un buon primo tempo; ora è a +4 dalla zona retrocessione.

Il Parma sta diventando la squadra anti-big. E’ riuscito a fermare 0-0 la Fiorentina fuori casa, dopo il pareggio 2-2 contro l’Inter la scorsa giornata di campionato.

Il Parma di Chivu ferma anche la Fiorentina

La squadra di Chivu è partita meglio, andando vicino al gol sia con Bernabé, che con Keita. Nel primo tempo i viola non sono mai riusciti a calciare in porta.

Poi, la squadra di Palladino si è ripresa nel secondo tempo, annullato anche un gol a Richardson per fuorigioco.

Nonostante ciò, il Parma è riuscito a resistere guadagnando un altro punto prezioso in classifica. Gli emiliani si portano a +4 dalla zona retrocessione, con l’Empoli terzultimo che però ha una partita in meno.

La Fiorentina, invece, eguaglia la Roma a 53 punti, che questa sera affronterà il derby contro la Lazio.

Parma-Torino 2-2 dice che Elmas avrebbe fatto comodo al Napoli. Non si capisce come mai il nord macedone sia andato in largo in Bundesliga con il Lipsia. Rientrato in Serie A, con la maglia del Torino, ha segnato tre gol in quattro partite. Una media da bomber. È stato protagonista anche oggi: ha segnato la rete dello 0-1 per i granata e ha giocato complessivamente una buona partita.

Ma l’eroe di giornata a Parma è un argentino arrivato in Italia a gennaio. Mateo Pellegrino, 23 anni, arrivato dal Velez Sarsfield. Di professione centravanti. Detto, fatto.

