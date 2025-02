Il ritorno di Elmas, gran gol che infiamma Torino: “non si è dimenticato come si gioca a calcio”

La Stampa: 434 giorni per tornare a giocare in Serie A. Tre minuti per riassaporare il gusto del gol. Gli è bastato rientrare in Serie A

Il ritorno di Elmas, gran gol che infiamma Torino: “gli è bastato rientrare in Serie A”

Elmas (25 anni) è tornato e ha subito segnato un gran gol che però non è servito al Torino per battere il Bologna. Ha segnato il dell’1-2, poi però la squadra di Vanoli si è consegnata e ha regalato la vittoria prima con un rigore e poi con un’autorete.

Ecco cosa scrive La Stampa:

Quattrocentotrentaquattro giorni per tornare a giocare in Serie A. Tre minuti per riassaporare il gusto del gol. Se ci si può consolare dopo una sconfitta, il Torino prova a farlo con Eljif Elmas, la vera e inattesa sorpresa nella notte beffarda del Dall’Ara. L’ex del Napoli ha bagnato l’esordio in granata con un gol da vero campione. Non è servito al Torino per fare punti, ma solo per illuderlo per una manciata di minuti di poter strappare a Bologna un successo che mancava da 9 anni, prima della doccia fredda finale.

Elmas e il Torino hanno fatto la scelta giusta

Ma è servito a Vanoli e allo stesso giocatore per rendersi conto di aver fatto entrambi la scelta giusta, se questi sono i primi effetti, dopo neanche due settimane di preparazione. Elmas è il più in ritardo di condizione tra i quattro innesti di gennaio, quello che mancava dai campi da gioco da più tempo, però non si è dimenticato come si gioca a calcio. E come giocava, soprattutto, ai tempi del Napoli visto che da quando l’ha lasciato non ha più trovato la stessa fortuna, né gli stessi guizzi in Germania. È bastato rientrare in Serie A per recuperare le vecchie sensazioni e anche l’entusiasmo.

