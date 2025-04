Il Napoli sta lavorando per portare Orsolini in azzurro in estate (Sportmediaset)

L’ipotesi permanenza c’è ma anche quella di approdare in una big. Come il Napoli o il Milan che è sul giocatore già a gennaio

Sportmediaset parla anche del mercato del Napoli. Secondo quanto scrive la redazione di Mediaset, il Napoli sta lavorando per portare Orsolini, esterno del Bologna, in azzurro già da questa estate. Sul giocatore c’è anche il Milan e non è escluso che l’esterno possa anche rinnovare con il Bologna a fine stagione.

Il Napoli sull’esterno del Bologna

Su Sportmediaset si legge:

«Il Bologna è ancora in piena corsa per la Champions League anche grazie ai gol di Riccardo Orsolini. Il futuro del è però ancora tutto da scrivere. L’ipotesi permanenza c’è, tanto che si sta valutando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, ma anche quella di approdare in una big. Come il Napoli, che sta lavorando per portarlo in azzurro in estate, ma anche il Milan, sul giocatore già a gennaio. Le prossime settimane saranno decisive per sapere dove giocherà Orsolini».

Riccardo Orsolini, dopo essere finito sul Guardian per la sua mancata convocazione nell’Italia, ha conquistato anche i quotidiani spagnoli. L’ala del Bologna sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A.

As scrive:

Disputare una grande stagione e non essere convocato con la tua Nazionale non è mai bello. Nemmeno per Riccardo Orsolini. L’italiano sta affrontando la sua miglior stagione a livello di gol, il suo club sta lottando per un posto in Champions e ha un piede e mezzo in finale di Coppa Italia. La sua ultima apparizione con l’Italia risale all’estate, quando Spalletti lo ha incluso nei pre-convocati per l’Europeo; poi è stato uno dei tre scartati. Giocare da ala non è stata la cosa migliore per lui, poiché il ct è passato al 3-5-2 e non c’è spazio per un giocatore come lui. Ora ha segnato 5 gol nelle ultime 7 partite e ci sarà la fila per Orsolini nel mercato estivo. Napoli e Milan lo seguono. Nessun italiano ha segnato di più in Serie A nelle ultime tre stagioni (32 reti). Ma per Spalletti non è sufficiente per convocarlo.

ilnapolista © riproduzione riservata