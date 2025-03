Il Guardian critica Spalletti: non sarebbe stato meglio Orsolini invece di Maldini contro la Germania?

“Ha segnato 32 gol negli ultimi tre anni, più di ogni altro calciatore italiano. È ragionevole chiedersi perché non sia stato convocato per Italia-Germania”

Riccardo Orsolini (ma in generale il Bologna di Italiano) sta disputando una stagione straordinaria. Ha 11 gol all’attivo – quanti ne ha Lukaku – ed ha un rendimento incredibile negli ultimi mesi. Sabato pomeriggio un suo gol al volo ha risolto la gara contro il Venezia, mentre lunedì prossimo affronterà il Napoli al Dall’Ara. Intanto, in Inghilterra parlano della Serie A e proprio di lui, che continua a “bussare” alla porta della Nazionale di Spalletti.

Orsolini bussa alla porta di Spalletti un’ennesima volta (Guardian)

L’analisi del The Guardian è chiara:

“Riccardo Orsolini non è riuscito a resistere così a lungo, ma il suo gol per il Bologna in trasferta a Venezia sabato rimarrà impresso nella memoria dei tifosi. […] I giornalisti avevano ipotizzato all’epoca che Orsolini stesse inviando un messaggio al ct della nazionale Luciano Spalletti, bussando per chiedere perché fosse stato nuovamente escluso dalla convocazione. Il giocatore ha insistito: «La mia esultanza non era rivolta a nessuno». Alla domanda sul perché l’avesse ripetuta sabato, ha detto: «Ora è diventata una profezia che si autoavvera. Continuerò a esultare così finché potrò».

È ragionevole chiedersi perché Orsolini non sia stato incluso nei quarti di finale della Nations League dell’Italia contro la Germania. Anche prima del suo gol contro il Venezia, aveva raggiunto la doppia cifre per la terza stagione consecutiva come ala destra. Il gol di sabato significa che ha segnato 32 volte in Serie A negli ultimi tre anni, più di qualsiasi altro giocatore italiano. La risposta semplice è che non si adatta perfettamente ai piani tattici di Spalletti. L’Italia si è allontanata dal 4-3-3 utilizzato a Euro 2024 per passare al 3-5-2. Orsolini, che gioca alto a destra nel 4-2-3-1 del Bologna, non ha una casa ovvia in una tale formazione.

[…] Non sarebbe stato forse un secondo attaccante più efficace di Daniel Maldini, che ha iniziato in trasferta in Germania nonostante abbia segnato solo tre gol in questa stagione? Lo stesso Orsolini, tuttavia, non ha dato alcuna indicazione pubblica di essere arrabbiato. Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe dovuto fare per convincere Spalletti durante un’intervista al quotidiano Il Resto del Carlino la scorsa settimana, Orsolini ha risposto: «Non ho bisogno di convincere nessuno. Continuo semplicemente a fare le mie cose».

[…] Nonostante il desiderio del Bologna di tornare a giocare nella massima competizione europea per club, Orsolini ha dichiarato che l’opportunità di vincere la Coppa Italia lo emozionerebbe ancora di più, in quanto giocatore che non solleva un trofeo a squadre da «quella del torneo parrocchiale di Ascoli, quando avevo 12 anni»”.

