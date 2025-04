Anche As ha preso a cuore la causa Orsolini: “Spalletti lo ha escluso solo per il modulo, Napoli e Milan lo monitorano”

Dopo il Guardian, il quotidiano spagnolo: “Nel 3-5-2 del ct dell’Italia non c’è posto per un’ala come lui. Nessun italiano ha segnato di più in Serie A nelle ultime tre stagioni (32 reti)”.

Riccardo Orsolini, dopo essere finito sul Guardian per la sua mancata convocazione nell’Italia, ha conquistato anche i quotidiani spagnoli. L’ala del Bologna sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A.

Orsolini non è riuscito a conquistare la Nazionale nonostante i numeri record al Bologna

As scrive:

Disputare una grande stagione e non essere convocato con la tua Nazionale non è mai bello. Nemmeno per Riccardo Orsolini. L’italiano sta affrontando la sua miglior stagione a livello di gol, il suo club sta lottando per un posto in Champions e ha un piede e mezzo in finale di Coppa Italia. La sua ultima apparizione con l’Italia risale all’estate, quando Spalletti lo ha incluso nei pre-convocati per l’Europeo; poi è stato uno dei tre scartati. Giocare da ala non è stata la cosa migliore per lui, poiché il ct è passato al 3-5-2 e non c’è spazio per un giocatore come lui. Ora ha segnato 5 gol nelle ultime 7 partite e ci sarà la fila per Orsolini nel mercato estivo. Napoli e Milan lo seguono. Nessun italiano ha segnato di più in Serie A nelle ultime tre stagioni (32 reti). Ma per Spalletti non è sufficiente per convocarlo.

Il Guardian: sarebbe stato meglio di Maldini contro la Germania

Riccardo Orsolini non è riuscito a resistere così a lungo, ma il suo gol per il Bologna in trasferta a Venezia sabato rimarrà impresso nella memoria dei tifosi. […] I giornalisti avevano ipotizzato all’epoca che Orsolini stesse inviando un messaggio al ct della nazionale Luciano Spalletti, bussando per chiedere perché fosse stato nuovamente escluso dalla convocazione. Il giocatore ha insistito: «La mia esultanza non era rivolta a nessuno». Alla domanda sul perché l’avesse ripetuta sabato, ha detto: «Ora è diventata una profezia che si autoavvera. Continuerò a esultare così finché potrò».

È ragionevole chiedersi perché Orsolini non sia stato incluso nei quarti di finale della Nations League dell’Italia contro la Germania. Anche prima del suo gol contro il Venezia, aveva raggiunto la doppia cifre per la terza stagione consecutiva come ala destra. Il gol di sabato significa che ha segnato 32 volte in Serie A negli ultimi tre anni, più di qualsiasi altro giocatore italiano. La risposta semplice è che non si adatta perfettamente ai piani tattici di Spalletti. L’Italia si è allontanata dal 4-3-3 utilizzato a Euro 2024 per passare al 3-5-2. Orsolini, che gioca alto a destra nel 4-2-3-1 del Bologna, non ha una casa ovvia in una tale formazione.

