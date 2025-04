Gatti-Napoli, incontro a Firenze tra Manna e il calciatore: affare possibile a determinate cifre, ipotesi sconto per Osimhen

Calciomercato.com: “Nei primi scricchiolii (tra Gatti e la Juventus, ndr), Manna ha fiutato e offerto una soluzione per tutti”. Tuttomercatoweb, invece, dà quasi per fatto il rinnovo con la Juventus

Federico Gatti, il possibile approdo al Napoli e il rinnovo di contratto con la Juventus. Il difensore è diviso tra il trasferimento all’ombra del Vesuvio e la permanenza in bianconero. La prima ipotesi è fortemente caldeggiata da i colleghi di Calciomercato.com, i quali riferiscono di un incontro “amichevole” avvenuto a Firenze tra il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e lo stesso calciatore:

“Nei primi scricchiolii (tra Gatti e la Juventus, ndr), Manna ha fiutato e offerto una soluzione per tutti. Nel frattempo, gli azzurri hanno chiuso per Marianucci dall’Empoli, ma restano ben consapevoli di dover aumentare il livello qualitativo della difesa. Gatti sa giocare con tutti i sistemi di gioco, ed è migliorato molto anche tecnicamente. Sarebbe un affare, a determinate cifre. Ecco, quali cifre? Posto che una trattativa tra Juventus e Napoli non è mai semplicissima, però comunque possibile, la valutazione dei bianconeri può attestarsi intorno ai 25 milioni di euro e magari fungere da sconto per il sogno Osimhen, destinato a lasciare la Campania dopo il prestito annuale al Galatasaray”.

Come dicevamo, invece, molto meno possibilista sulla realizzazione dell’affare è Tuttomercatoweb.com. Sul noto portale si legge:

“La Juventus continua a lavorare per i rinnovi di Federico Gatti e Weston McKennie. Secondo quanto raccolto da Tmw, c’è fiducia in casa bianconera, anche se servirà ancora un po’ di tempo per mettere tutto nero su bianco. Il difensore, che ha un contratto in scadenza nel 2028, prolungherà fino al 2029. Due anni in più invece per il centrocampista statunitense, il cui contratto scadrà nel 2026: la Juventus ha intenzione di blindarlo con un contratto fino al 2028”.

