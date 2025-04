Dazn, Barcellona e Juve interessati a Osimhen, ma ai bianconeri il suo cartellino costerebbe 100 milioni

Su Osimhen c’è l’interesse della Premier (Chelsea e United in testa) ma anche del Barcellona. Clausola per l’estero di 75 milioni

Victor Osimhen ha lasciato Napoli quest’estate, ma solo in prestito, direzione Turchia. Il futuro dell’attaccante nigeriano è ancora tutto da decidere nella prossima sessione di mercato. Tante le voci su quel potrebbe essere il club che riuscirà a tesseralo

Secondo il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, via X Osimhen sarebbe conteso tra Premier, Barcellona e Juve

“Napoli, su Osimhen c’è l’interesse della Premier (Chelsea e United in testa) ma anche del Barcellona. Clausola per l’estero di 75 milioni. La Juventus potrebbe inserirsi ma dipenderà dalla qualificazione in Champions e dal mercato in uscita. La richiesta per le italiane è di 100 milioni“.

Leggi anche: Osimhen resta il sogno della Juventus, ma ora si è messo il Galatasaray di traverso

La novità, raccontata dal giornalista di ‘GiveMeSport’ e ‘TalkSport’ Ben Jacobs, è che l’Al Hilal sembrerebbe pronto ad affondare il colpo per il nigeriano.

Dopo il mancato affondo su Mohamed Salah, per il quale era stato stanziato un budget importante, l’Al-Hilal non intende fermarsi. Il club saudita è pronto a reinvestire quella cifra per assicurarsi un altro top player internazionale, in vista del prossimo Mondiale per Club. Tra i profili valutati spicca quello di Victor Osimhen. Il bomber di proprietàdel Napoli è uno dei nomi che intrigano la dirigenza dell’Al-Hilal, che guarda con interesse all’Europa per dare un volto nuovo e ancora più prestigioso al proprio attacco.

ilnapolista © riproduzione riservata