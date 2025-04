Davide Ancelotti: «I cori contro Asencio? È deludente a livello sociale quello che sta succedendo»

In conferenza: «È l’arbitro che deve attivare il protocollo, noi dobbiamo solo pensare a giocare. Il rosso a Mbappé? Ha chiesto scusa, ma ha reagito così per i troppi errori fatti in partita».

Nel post-partita di Alaves-Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa il figlio di Carlo Ancelotti, Davide, suo vice. I blancos hanno vinto 1-0 soffrendo perché nel primo tempo sono rimasti in dieci uomini a causa dell’espulsione di Kylian Mbappé.

Davide Ancelotti: «Mbappé ha sbagliato, ma ha reagito così per i troppi errori fatti in partita»

La partita:

«La vittoria ci dà fiducia, sapevamo che non sarebbe stato facile, quello che è successo in partita ci ha reso un po’ più difficile il match, ma aver vinto ci dà fiducia, vogliamo che accada anche in Champions».

Il rosso a Mbappé:

«Non ho ancora parlato con lui. Kylian non è un ragazzo violento, è un ragazzo che ha chiesto scusa ed è consapevole di ciò che ha fatto, ha pagato le conseguenze del suo fallo. I tanti piccoli errori che sono stati fatti lo hanno fatto reagire in un modo sbagliato, non lo sto giustificando, ma è quello che è successo».

I cori contro Asencio per la diffusione di un video porno: sarebbe stato giusto sospendere la partita?

«È deludente a livello sociale quello che sta succedendo, ma in campo dobbiamo competere. Non siamo noi che dobbiamo agire. È l’arbitro che deve attivare il protocollo».

Il Madrid ha evitato un pericolo. In una partita con più di mezz’ora con un uomo in meno, rimane in corsa per la Liga. Ancelotti ha inserito Bellingham e Vinicius alla fine del match, ma la vittoria è attribuibile ad una grande difesa, un onnipotente Valverde e un Camavinga che, con Tchouameni alle sue spalle, è migliorato notevolmente. C’è stato un tempo in cui Ancelotti si sentiva incapace di scendere in campo senza Vinicius, ma a Mendizorroza lo ha lasciato in panchina, sia per farlo riposare, sia per farlo riflettere sulle ultime prestazioni. Senza di lui e con Arda Güler, il Real è apparso una squadra poco creativa, costretta in un 4-1-4-1, e con Mbappé isolato tra le retrovie aggressive dell’Alaves. La situazione ha inciso sul suo nervosismo.

