Il Real Madrid sopravvive e vince 1-0 contro l’Alaves, un nervoso Mbappé espulso nel primo tempo (As)

Anche l’Alaves è rimasto in 10 dal 70esimo. Ancelotti ha lasciato Vinicius in panchina (poi entrato alla fine); con Arda Güler, il Real è apparso poco creativo.

Il Real Madrid torna a vincere in campionato dopo la sconfitta contro il Valencia 2-1. La spunta in trasferta 1-0 contro l’Alaves grazie al gol al 34esimo di Camavinga. Quattro minuti più tardi, però, Kylian Mbappé ha lasciato il campo dopo l’espulsione diretta per un duro fallo su Blanco. L’Alaves ha giocato in superiorità numerica fino al 70esimo, quando Manu Sanchez ha rimediato anche lui un rosso per un fallo su Vinicius Jr.

I blancos ora sono a -4 dal Barcellona capolista in Liga; lo scontro diretto è atteso per il weekend dell’11 maggio.

Il Real Madrid sopravvive e vince 1-0 contro l’Alaves, Mbappé espulso

Secondo quanto riportato da As, Mbappé rischia dalle due alle tre giornate di squalifica.

Il quotidiano scrive sul match:

Il Madrid ha evitato un pericolo. In una partita con più di mezz’ora con un uomo in meno, rimane in corsa per la Liga. Ancelotti ha inserito Bellingham e Vinicius alla fine del match, ma la vittoria è attribuibile ad una grande difesa, un onnipotente Valverde e un Camavinga che, con Tchouameni alle sue spalle, è migliorato notevolmente. C’è stato un tempo in cui Ancelotti si sentiva incapace di scendere in campo senza Vinicius, ma a Mendizorroza lo ha lasciato in panchina, sia per farlo riposare, sia per farlo riflettere sulle ultime prestazioni. Senza di lui e con Arda Güler, il Real è apparso una squadra poco creativa, costretta in un 4-1-4-1, e con Mbappé isolato tra le retrovie aggressive dell’Alaves. La situazione ha inciso sul suo nervosismo.

