Conte: «Neres ha bisogno di un periodo di riatletizzazione, a Bologna non la sua migliore partita»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha chiarito le condizioni di Neres che nell’ultima partita contro il Bologna è parso un po’ appannato.

«David prima dell’infortunio, a detta di tutti, era diventato un giocatore importante per noi, lo è. Inevitabile che quando sei fuori per un mese e mezzo, c’è bisogno di un periodo di riatletizzazione per rientrare dentro i meccanismi della squadra. Lui è un ragazzo serio, dà sempre il 100%, a noi può dare tanto. Lui è quel tipo di giocatore bravo nell’uno contro uno e dal nulla ti può creare situazione favorevoli per il gol. Sta bene, a Bologna ha un po’ faticato. Aveva fatto benissimo contro il Milan, però ecco da parte sua c’è sempre grande applicazione. Bologna non è stata la sua miglior partita in assoluto però si è applicato ed è quello che voglio vedere. Importante ci sia sempre il lavoro di tutta la squadra».

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Il grande dubbio per il posticipo di lunedì è lì in attacco, unico reparto dove c’è ancora un po’ di abbondanza e quindi più possibilità di cambiare uomini in base alle esigenze di squadra. Con Neres comunque ancora favorito su Raspadori, ma con le quotazioni dell’ex Sassuolo in netta crescita. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è rappresentato dalle caratteristiche molto diverse dei due. In base alle quali Conte deciderà anche quale abito far indossare ai suoi contro l’Empoli. Neres è fantasia e strappi, dribbling e magie improvvise. Raspadori è invece un regista aggiunto, una punta da affiancare a Lukaku al centro dell’attacco per cercare l’uno due al limite e dare anche meno punti di riferimento. Conte ha ancora tre giorni per sciogliere le riserve, ma intanto studia il modo migliore per riaccendere la macchina del gol.

