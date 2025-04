Conte ha sempre lo stesso dubbio: Neres o Rasapdori? (Gazzetta)

L’obiettivo è riaccendere la macchina da gol. Neres è fantasia e strappi, dribbling e magie improvvise. Raspadori è un regista aggiunto

Conte ha sempre lo stesso dubbio: Neres o Rasapdori?

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Il grande dubbio per il posticipo di lunedì è lì in attacco, unico reparto dove c’è ancora un po’ di abbondanza e quindi più possibilità di cambiare uomini in base alle esigenze di squadra. Con Neres comunque ancora favorito su Raspadori, ma con le quotazioni dell’ex Sassuolo in netta crescita. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è rappresentato dalle caratteristiche molto diverse dei due. In base alle quali Conte deciderà anche quale abito far indossare ai suoi contro l’Empoli. Neres è fantasia e strappi, dribbling e magie improvvise. Raspadori è invece un regista aggiunto, una punta da affiancare a Lukaku al centro dell’attacco per cercare l’uno due al limite e dare anche meno punti di riferimento. Conte ha ancora tre giorni per sciogliere le riserve, ma intanto studia il modo migliore per riaccendere la macchina del gol.

Vista la forma precaria di Neres, Conte potrebbe tornare al 3-5-2 con Raspadori

Come giocherà il Napoli lunedì sera contro l’Empoli? Ci sono da considerare le squalifiche di Anguissa e Di Lorenzo, si prova a recuperare Spinazzola e Buongiorno.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Nelle sue notti insonni il tecnico ha già iniziato a riflettere sui due piani per sostituirli. Quello più semplice prevede la promozione tra i titolari di Mazzocchi (o Spinazzola) e Gilmour, con la conferma del modulo 4-3-3. Non si può escludere però un piano B più sorprendente ed elaborato. A Bologna gli azzurri hanno infatti sofferto di nuovo nel secondo tempo ed è apparso in condizioni di forma ancora precarie Neres, da poco rientrato dal lungo stop per infortunio. In sua assenza la squadra era stata rimodellata con il 3-5-2 e in attacco si era messo in luce Raspadori. autore di 3 gol in 5 partite. Ecco perché nulla è ancora certo e dalle esercitazioni blindate a Castel Volturno potrebbe saltare fuori pure una contro-rivoluzione.

ilnapolista © riproduzione riservata