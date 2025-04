“Nel post-partita ha servito tutti quelli davano per certa la sua permanenza a Napoli”. “È inutile essere negazionisti, si sta preparando all’addio”

Conte ha sbagliato formazione, avevano ragione i tifosi a chiedere i cambi

Cesare – Caro Guido una vittoria di misura e striminzita ma importante per il Napoli che ci permette di continuare a sognare, ma lasciami dire che brutto Napoli. Nel primo tempo abbiamo visto una squadra spenta e poco aggressiva con Conte che ha a mio avviso ha sbagliato formazione. Ha impostato la squadra come se avesse dovuto giocare contro il Real Madrid. Ma era il Monza, squadra mediocre e già retrocessa. Ha lasciato fuori Anguissa giocando con Gilmour ed in questo modo la squadra è sicuramente meno offensiva e poi Spinazzola alto a sinistra…..E Spinazzola in questa posizione non solo non è riuscito mai a fare la differenza ma non riusciva per abitudine a stare alto.

Guido – Conte vede i giocatori giorno per giorno. Certamente togliendo Anguissa il Napoli ha dovuto rinunciare ad una delle poche cose che sa fare (oltre che dare la palla a Lukaku cercando la sponda) cioè innescare la catena di destra sull’asse Di Lorenzo-Anguissa-Politano che mette sempre in difficoltà gli avversari. Ma evidentemente Anguissa non ha nelle gambe i 90 minuti situazione nella quale invece che prezioso può diventare dannoso. E poi Conte è intervenuto bene facendo dei cambi anticipati rispetto alle sue abitudini. Un allenatore è bravo quando corregge in corsa la squadra.

Cesare – Mah pensando ad Anguissa che, giocando una partita a settimana, e dopo aver riposato la settimana scorsa per squalifica non ha nemmeno i 90 minuti nelle gambe, mi interrogo sulla preparazione atletica di questi giocatori (insieme ai tantissimi infortuni muscolari). Hai visto poi il nostro allenatore ha mandato oxfordianamente diciamo “a quel paese” i tifosi che dalla tribuna chiedevano i cambi. Ma diciamo che poi i cambi, come dici anticipati rispetto alle sue note abitudini, hanno cambiato la partita con Anguissa al posto di un inguardabile Gilmour e al 64’ Raspadori (ottimo impatto sulla partita) al posto di Olivera, riportando Spinazzola al suo ruolo naturale. Inoltre abbiamo pure rischiato in fase difensiva 3-4 volte e poi come al solito negli ultimi minuti abbiamo difeso chiusi nell’area di rigore rischiando il pareggio. E meno male che c’è McTominay che gioca, corre, combatte e continua a segnare ed è arrivato al 10° gol in stagione. È il vero valore aggiunto del Napoli e direi anche per De Laurentis che gongola pensando quanto lo ha pagato e quanto vale adesso lo scozzese.

Guido – Lukaku ha fatto una buona partita di combattimento ma si è mangiato un gol clamoroso facendo, come si dice dalle nostre parti, “per e per”. Invece non mi è piaciuto affatto Rafa Marin che è andato difficoltà soprattutto ad inizio partita anche non lo si può giudicare dopo essere stato fuori praticamente sempre.

Cesare – Riguardo alle dichiarazioni di Conte in conferenza stampa pre partita le ho trovate fuori luogo e soprattutto fuori tempo alla vigilia di una partita importante. E non so se questo possa aver influito negativamente sulla squadra. Comunque si sta preparando ad andare via, a meno che non succeda qualcosa di incredibile (lo scudetto?), ormai è chiaro ed è inutile essere negazionisti. E comunque nemmeno se succede il suddetto incredibile è certo che rimanga, già altre volte è andato via dopo aver vinto lo scudetto.

Guido – Comunque c’è da dire che nonostante tutto il Napoli è in gioco per lo scudetto ed è tornato primo in classifica a pari punti con l’Inter (almeno per 24 ore) che oggi giocherà una partita tutt’altro che facile a Bologna. E non è la sola partita difficile che dovrà fare l’Inter nel finale di campionato.

Cesare – Quindi si può sperare a patto però che il Napoli faccia il suo vincendo tutte le rimanenti partite. E la partita di Monza lascia molte perplessità.

Guido – Certo che non possiamo tacere sulle dichiarazioni esplosive di Conte post-partita. Al di là del merito delle stesse, tutti quelli che davano per certa la sua permanenza a Napoli sono serviti. La situazione è tutta da definire. D’altro canto questo è Conte e lo sapevamo bene.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: modesto ; Guido:così così

Rrahmani– Cesare: buono ; Guido:molto buono

Rafa Marin – Cesare: modesto (flop); Guido: pessimo ( flop)

Olivera – Cesare: sufficiente;Guido: sufficiente

Politano – Cesare: modesto ; Guido: così così

Gilmour – Cesare: modesto ; Guido:modesto

Lobotka – Cesare:sufficiente ; Guido:

McTominay – Cesare: ottimo (top); Guido: eccellente ( top)

Lukaku – Cesare: sufficiente ; Guido:buono

Spinazzola – Cesare:1°tempo scarso/2° buono; Guido: sufficiente

Anguissa – Cesare: sufficiente; Guido:non male

Raspadori – Cesare: buono; Guido:ottimo

Simeone – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Ngonge – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: scarso ; Guido: buono

