Conte: «abbiamo tolto i dubbi sui secondi tempi. I media devono ringraziare il Napoli che tiene aperto lo scudetto»

A Dazn: «Ho rivisto la partita vinta a Empoli, fummo fortunati, eravamo lontani parenti di quelli che siamo ora. C’è stato qualcosa di straordinario»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli

Conte a Dazn

«Mi veniva da sorridere guardando le immagini del corner (con Lukaku e Sebastiano Esposito, ndr), nell’Inter Seba ha esordito con noi, Romelu gli lasciò calciare un rigore e lui segnò. sera sta crescendo bene, fa gol, ha motore, adesso riesce anche a marcare Romelu che si è fatto perdere dalla nostalgia e dall’amicizia. Io ai miei tempi attaccavo il primo palo».

«Penso che oggi abbiamo disputato un’ottima partita. L’Empoli è una squadra che crea difficoltà, anche quando la vai a pressare alta, giocano tanto sulla seconda palla, sono molto organizzati, mi sorprende che stiano lottando per non retrocedere. All’inizio ci hanno creato un paio di situazioni in cui potevano farci male. Ma noi abbiamo avuto palleggio e dominio da grande squadra. È la prima volta che avevamo due squalificati (Di Lorenzo e Anguissa) poi l’assenza di Buongiorno. È una squadra che sta rispondendo sempre anche nelle difficoltà, con grandi prestazioni. Abbiamo voluto lanciare anche un segnale per i secondi tempi, abbiamo tolto qualsiasi dubbio, siamo stati straripanti, se qualcuno aveva dubbi sulla tenuta fisica o turbe mentali che a volte vengono se si subisce gol e se invece di vincere si pareggia».

Lukaku.

«Io penso che la squadra sia cresciuta tantissimo. Ho rivisto la partita vinta a Empoli, fummo fortunati, eravamo lontani parenti di quelli che siamo ora. C’è stato qualcosa di straordinario. Abbiamo vinto all’epoca una partita sporca giocando anche non benissimo per tanti motivi. Oggi il Napoli è una squadra totalmente diversa nella conduzione del gioco, nella consapevolezza, chiunque giochi, anche nella grande emergenza che stiamo affrontando, ormai non ci facciamo caso, siamo a tre punti dall’Inter, stiamo facendo qualcosa di impensabile. Vogliamo continuare a dare fastidio fino alla fine, a una squadra che sta facendo benissimo anche in Europa. Qualcuno deve ringraziare anche il Napoli se tiene vivo questo scudetto altrimenti si venderebbero meno giornali con il campionato chiuso e si parlerebbe meno nelle trasmissioni».

ilnapolista © riproduzione riservata