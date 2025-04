Ceferin: «L’espansione del Mondiale? Strano non ne sapessimo nulla, non è una buona idea »

In conferenza: «I club europei vogliono il Mondiale per Club, penso ci saranno più partite per i giocatori. Credo debba rispondere Infantino»

Il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, interviene in conferenza stampa dopo il 49° congresso della confederazione calcistica europea. Le parole del presidente Uefa riproposte da Tmw.

Ceferin: «Con il Mondiale per Club, ci saranno più partite per i giocatori»

L’anno scorso aveva detto di non volersi ricandidare, ha cambiato idea?

«Parliamo del congresso di oggi. So che si leggono e sentono tante cose, ma non credo sia il momento».

Quando pensa che la Russia possa essere riammessa nel calcio europeo?

«Ne ho parlato più volte, e continuerete ad avere i vostri dubbi. Quando la guerra si fermerà, sarà riammessa».

Cosa pensa dell’espansione del mondiale?

«Mi ha sorpreso, più di quanto abbia fatto con voi. Non penso che sia una buona idea, per il mondiale in sé e per le nostre qualificazioni. Non abbiamo supportato questa proposta al Consiglio Fifa, non so da dove sia arrivato ed è strano non ne sapessimo nulla».

Cosa pensa del mondiale per club?

«Ci sarà, questo è quanto. I club europei lo vogliono, non vedo una concorrenza per le nostre competizioni, ma penso che ci saranno più partite per i giocatori. Credo debba rispondere il mio collega Infantino, non io».

La Germania si è candidata per gli europei femminili ’29. È possibile?

«È sempre possibile ospitare una competizione in Germania, organizzano bene e hanno ottime infrastrutture. Però è una decisione del comitato esecutivo: valuteremo le offerte quando arriverà il momento giusto».

Il potenziale reintegro della squadre russe avverrà su iniziativa della Uefa o aspetterete le decisioni della politica?

«La prima decisione è stata della Fifa, ne parleremo con loro quando sarà il momento».

Due parole sulla rielezione di Gravina?

«Gabriele è un grande dirigente calcistico e una grande persona. Conto molto su di lui, è una persona che ama il calcio e che ha dedicato la sua vita al calcio. Ho grande rispetto per Gabriele».

Cosa risponde a chi si chiede quale sia la differenza tra Russia e Israele?

«Se parlate di calcio, potete vedere il ranking. Se parlate di politica, non chiedete a me».

