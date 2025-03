L’Uefa di Ceferin è un’enclave russa, i funzionari di Putin non hanno mai smesso di comandare (Guardian)

Sono stati scelti nel 2023, non prima della guerra. “Nella Uefa la Russia, l’aggressore, ha ancora rappresentanti in più dell’Ucraina, la sua vittima”

Si era capito dalle ultime esternazioni di Ceferin che il vento è cambiato. Il Presidente della Uefa è tornato pubblicamente a voltarsi verso Putin con una certa magnanimità d’animo. Ma non è solo apparenza, scrive il Guardian. E il vento, per la verità, per l’Uefa non era mai davvero cambiato. Ha sempre soffiato nella stessa direzione, da est verso ovest.

La Russia “come quasi nessuno ha notato o ha scelto di sottolineare – scrive il giornale inglese – ha mantenuto la sua presenza all’interno della Uefa perché la sua federazione, la Russian Football Union, non è stata sospesa. Ciò ha permesso ai funzionari russi, tutti approvati dal regime di Vladimir Putin, di ottenere o mantenere posizioni nei comitati della confederazione, compresi quelli che supervisionano le competizioni per club e nazionali della Uefa a cui le squadre del loro paese non possono partecipare”.

Il quadro delineato dal Guardian è puntiglioso: “Questa non è l’eredità di un precedente mandato che deve ancora concludersi, la sbornia di un’epoca in cui gli ucraini non vivevano nella costante paura delle bombe russe che piovevano sulle loro centrali elettriche, case, scuole e ospedali. Quasi tutti gli individui in questione sono stati scelti o cooptati dal comitato esecutivo della Uefa nel 2023, più di un anno dopo l’invasione e il massacro di Bucha. Le loro nomine non saranno riviste fino alla scadenza dei loro mandati nel 2027 ed è così che la Russia, l’aggressore, si ritrova con un numero maggiore di rappresentanti all’interno della Uefa – 14 – rispetto all’Ucraina, la sua vittima, che ne ha quattro in meno”.

“Due di questi ucraini, Oleksandr Kadenko e Oleksiy Mykhaylychenko, devono lavorare a fianco delle controparti russe all’interno dei rispettivi comitati (competizioni di base e nazionali). La russa Polina Yumasheva, che siede nel comitato di governance e conformità, era ancora sposata con l'”industriale preferito” del Cremlino, l’oligarca miliardario Oleg Deripaska, quando le è stata assegnata per la prima volta quella posizione. È la figlia di Valentin Yumashev, che è rimasto consigliere del presidente Putin fino a dopo l’attacco all’Ucraina. Alexander Dyukov siede nel comitato esecutivo insieme al controverso ex presidente della FA ucraina, Andriy Pavelko”.

Gli uomini di Putin nella Uefa di Ceferin

“Dyukov, ex presidente dello Zenit, è uno stretto alleato del regime di Putin; di fatto, è uno dei suoi pilastri nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione del colosso energetico statale russo Gazprom Neft, ex partner principale della Champions League della Uefa, la cui sponsorizzazione del torneo è stata annullata subito dopo l’invasione. I legami tra Dyukov e il Cremlino sono così stretti che Gazprom ha reclutato un proprio esercito privato, chiamato Potok (“Il Flusso”), composto principalmente dai suoi stessi agenti di sicurezza, che rimane schierato sul fronte ucraino e ha preso parte alla brutale battaglia di Bakhmut nel 2022 e nel 2023″.

“Gazprom e Potok sono stati oggetto di sanzioni internazionali a causa del loro coinvolgimento diretto nella campagna militare della Russia. Sono state imposte sanzioni a Dyukov da Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, ma non c’è stato alcun raffreddamento apparente nei suoi rapporti con il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. Dyukov non ha preso parte al voto che ha portato alla messa al bando delle squadre del suo paese nel 2022, ma era a Lisbona l’anno successivo, a un grido di distanza dal tavolo dove sedeva la delegazione ucraina, per applaudire quando Ceferin è stato acclamato senza opposizione per un altro mandato di quattro anni. Lo sloveno ha avuto il pieno sostegno della Russia quando ha proposto il suo nome per succedere a Michel Platini come presidente della Uefa nel 2016 e lo fa ancora”.

“La dice lunga sulla natura delicata della politica e delle alleanze calcistiche europee il fatto che la continua influenza della Russia all’interno della Uefa non sia mai stata oggetto di dibattito da quando è stato imposto il divieto alle sue squadre e non verrà più affrontata a Belgrado nel suo prossimo congresso. Ma poi, Belgrado, la capitale della Serbia, il più fedele alleato della Russia insieme alla Bielorussia, era il posto meno probabile in cui il calcio europeo avrebbe potuto discutere dell’orso nella stanza”.

